Полиция США арестовала подозреваемого в убийстве Тупака Шакура. Это 60-летний Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис.

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В США арестовали подозреваемого в убийстве Тупака

Дуэйн Дэвис до ареста проходил по делу как свидетель. В мемуарах и интервью он уже признавался, что находился в автомобиле, из которого стреляли в рэпера. Муж заявлял, что в Тупака стрелял его племянник Орландо Андерсон, находившийся на переднем сиденье. Он вроде бы был главным соперником рэпера.

По делу было четверо подозреваемых, и трое из них уже умерли – среди них и Орландо Андерсон. Он отрицал свою причастность к убийству.

Большая вероятность того, что он (Дуэйн Дэвис, – 24 Канал) виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия,

– сказал прокурор Марк ДиДжакомо.

Полиция считает, что Дуэйн отдал приказ стрелять.

Что известно о смерти Тупака Шакура

Вечером 7 сентября 1996 года Тупак Шакур и Мэрион Найт (Шуг), основатель Death Row Records, ехали в авто и остановились на красном свете. В него выстрелили из проезжавшей мимо другой машины. Через неделю 25-летний Тупак скончался в больнице.

Загадочное убийство оставалось нераскрытым 27 лет.

"Нашей целью всегда было заставить соответствовать тех, кто был причастен к жестокому убийству Тупака. Каждая потерянная жизнь важна и остается приоритетом для полиции", – сказал офицер полиции Лас-Вегаса.