Цього року Євробачення має бути про Україну, – представниця Литви про війну й виступ на конкурсі

Моніка Любінайте, яка більше відома як Моніка Лю, цього року представить Литву на 66-му пісенному конкурсі Євробачення в Турині. Співачка активно підтримує Україну від першого дня повномасштабної війни та не боїться відверто говорити про неї по всій Європі.

На пісенному конкурсі в Італії Моніка Лю співатиме рідною мовою. Уперше за останні 22 роки на сцені Євробачення звучатиме литовська мова.

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Зараз Моніка у Турині. Тут у неї проходять репетиції та активна підготовка до конкурсу, однак вона без вагань погодилася на розмову в межах проєкту "Інтерв'ю24". Співачка розповіла про те, як вона та її друзі допомагають Україні, як вона оцінює шанси нашої країни на перемогу в конкурсі, чому вирішила співати рідною мовою на Євробаченні та звернулася до українців.

Чим дивуватиме Литва на Євробаченні

Зараз підготовка до Євробачення у розпалі. 30 квітня ви вперше провели репетицію на сцені в Турині? Які ваші враження та емоції?

Я була трохи шокована. Я ніколи не була на такій великій сцені. Радше, не була на такій сцені, на якій я представляла б Литву. Перші мої думки були: "Боже, сцена така величезна, а я така маленька".

Попри те я відчуваю, що приїхала сюди працювати. Є ще багато речей, які ми плануємо змінити до другої репетиції.

Що саме ви збираєтеся змінити у своєму виступі. Сукню, ефекти?

Сукню я точно не можу змінити. Вона дуже гарна. Я як дует зі своєю сукнею. Це як ми вдвох на сцені. Вона мені дуже допомагає.



Моніка Лю на сцені Євробачення в Турині / Фото EBU

Ми змінимо деякі ракурси камери, тому що не бачимо деяких зображень, які ми зробили. Змінимо кілька кольорів. Нам потрібно змінити багато деталей, щоб ми могли отримати весь ефект, який ми хотіли. Я хочу, щоб цей виступ був інтимним і був схожим на сон.

Литовська мова – давня, тому має звучати на Євробаченні

Минулого року в п’ятірку кращих на Євробаченні ввійшли 4 пісні рідними мовами, які представляли Італію, Францію, Швейцарію та Україну. Чи вплинуло це якось на ваше рішення співати цього року на Євробаченні литовською мовою?

Це мій аргумент для людей, особливо для литовців, які кажуть: "Ой, ніхто не зрозуміє, про що ти співаєш". Дотепер, скільки б я не подорожувала по світу, люди навколо думали, що ми у Литві розмовляємо російською мовою. Але це не так! У нас своя мова, свій алфавіт. Мене дуже дратувало, коли люди так вважали.

На Євробаченні 2021 перемогу здобув Måneskin, який співав італійською мовою. 2-ге і 3-тє місце посіли Франція та Швейцарія, які виконали пісні французькою, а 5 місце посів гурт Go_A з піснею SHUM, яка звучала повністю українською мовою.

Ще десь 10 років тому, коли я була в США, всі думали, що ми розмовляємо російською мовою, на що ми, литовці, казали, що ні, бо ми розмовляємо литовською мовою, яка є однією з найстаріших мов Європи.

І справді, наша мова давня. Але інколи й самі литовці соромляться, тому і кажуть, що "ніхто не зрозуміє, про що я співаю". Однак музика – перша мова, потім вже ідуть слова. Я завжди пояснюю, про що я співаю.

Моя місія цього року – фактично повернути литовську мову, тому що вона звучить круто, і люди повинні знати, що ця мова є, особливо в контексті війни, яка триває в Україні.

Sentimentai – пісня, з якою Моніка Лю представляє Литву на Євробаченні 2022: дивіться відео

"Слава Україні" лунало по Європі

На вечірках перед Євробаченням в Амстердамі та Тель-Авіві ви вигукували "Слава Україні" перед своїм виступом або після нього. Як у вас з’явилася така ідея? Що вас на це наштовхнуло?

Я навіть і не думала про це, бо як може бути інакше? У Литві всі мої друзі неймовірні активісти. Ми підтримуємо Україну від першого дня війни, це вже немов наша робота.

Такі заходи, як от вечірки перед Євробаченням – це велика платформа, на якій можна нагадувати всім про те, що іде війна.

Щороку перед Євробаченням у різних країнах відбуваються традиційні вечірки, куди запрошують учасників конкурсу поточного року та артистів, які представляли свої країни у минулих роках. Щороку такі заходи відбуваються у Великій Британії, Нідерландах, Іспанії та Ізраїлі. Цікаво, що до минулого року таку ж вечірку організовували у Москві, однак вона була однією з найнепопулярніших.

Оскільки у мене було лише 3 хвилини на сцені, щоб виступити, я повинна була використати цей час не лише для того, щоб заспівати.

Ми щодня працюємо для підтримки України. Коли я була у промо-турі перед конкурсом, я повинна була говорити про те, що відбувається, адже війна – це жахливо.

Я вважаю, що цьогорічне Євробачення повинне бути про Україну. Хоча були люди, які казали про ваших представників на конкурсі (Kalush Orchestra – 24 канал): "У них там війна, а вони на Євробаченні", на що я відповідала: "Путін хотів би, щоб вони сиділи десь під землею, але цього не станеться"!

Якщо це допоможе Україні виграти війну, Україна повинна перемогти на Євробаченні. Продуктивність Kalush Orchestra дуже сильна. Напередодні я бачила їхню репетицію. Це дуже сильно, енергійно та автентично. Це круто!

Я знаю, що у вас була зустріч з Kalush Orchestra. Які у вас враження після цього?

Ми зустрічалися кілька разів. Найчутливішим був момент, коли ми з одним з учасників гурту співали пісню "Калина", яку я вивчила.

Я показала їм відео, яке зняли мої друзі в Литві. Сотні людей співали цю пісню. Їх це дуже зворушило. Це був ще один особливий момент – об’єднання піснею.



Моніка Лю та Kalush Orchestra / Фото з інстаграму співачки

Як у Литві підтримують Україну

Ви доволі активно підтримуєте Україну на своїх виступах, своєю діяльністю. Чи можете розповісти, що вже вдалося зробити?

Найперше усі литовці підтримують Україну фінансово. Я вважаю, що це дуже важливо. У нас відкрито багато організацій. Одна з таких це "Blue/Yellow", яка працює в нас ще з 2014 року. Наприклад, за тиждень ця організація зібрала понад мільйон євро.

Крім того, ми використовуємо усі платформи для того, щоб розповідати про війну, демонструвати ті жорстокі кадри з Бучі, робити все, щоб люди знали правду. Ми щодня публікуємо інформацію про війну в Україні.

Ще одна важлива справа – боротися з пропагандою. Ми зі своїми подругами створили профіль у Tinder. Поставила туди красиве фото, щоб привернути більше уваги. В описі написала "Путін розпочав війну в Україні" і обрали геолокацію Москва, щоб ті, хто зацікавився анкетою, зайшли й бачили опис.



Ось таку анкету створила Моніка для росіян у Tinder / Фото з інстаграму співачки

І ми отримували жахливі повідомлення. Одні писали: "Так, ми це знаємо", а інші – "Ми також приїдемо до вашої країни й окупуємо її".

Інтерв'ю 24 " – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк

Мої друзі Нерінга Рекашюте та чемпіонка світу з плавання Рута Мейлутіте біля посольства Росії в Литві пофарбували озеро в червоний колір. Мейлітуте плавала там. Відео вийшло чудовим і воно з’явилося на міжнародних платформах. Створенням мистецьких проєктів теж можна привернути увагу до того, що відбувається.

"Червоне озеро" біля російського посольства у Литві: дивіться відео

Ми продовжуємо поширювати інформацію про те, що відбувається, про цей геноцид, адже це жахливо. Ми справді співчуваємо… У нас ця рана теж ще не загоєна, бо ми теж свого часу були під окупацією (радянською окупацією, – 24 канал).

Багато моїх друзів створюють організації для допомоги, везуть гуманітарні вантажі, відкривають пункти збору їжі та одягу. Я, наприклад, віддала у такий пункт свій одяг, гроші та привезла ліки…

Звернення Моніки Лю до українців

Що б ви хотіли зараз сказати своїм українським фанатам та загалом усім українцям у цей і справді складний час?

Знаєте, важко підбирати слова… Просто знайте, що ми підтримуємо і любимо вас. Ми з вами. Просто будьте сильними. Ми приїдемо та допоможемо вам відновити все, що зруйновано.

Пишайтеся своїми представниками на Євробаченні цього року – Kalush Orchestra неймовірні і вони чудово представлять вашу країну. У мене мурашки від їхньої пісні.

Будьте сильними. Сподіваюся, ви відчуваєте нашу підтримку. Ми приїдемо в Україну і допоможемо відновити міста. Надсилаю вам багато любові.

Imagine – гімн миру у виконанні Моніки Лю: дивіться відео

Моніка Лю виступить на сцені Євробачення у першому півфіналі 10 травня. До слова, тоді ж виступатимуть і представники України, тому ми зможемо голосувати. Представниця Литви виступить під номером 3.