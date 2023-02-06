Дружина президента неодноразово виступала на подіях в Україні та за кордоном, постійно зверталася до світової спільноти з закликами допомогти нашій країні у боротьбі з агресором. За майже рік повномасштабної війни Олена Зеленська дала десятки інтерв'ю, які розбирали на цитати у всьому світі.

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У кожній розмові перша леді розповідала про ті жахіття, які Росія робить на території нашої країни. Олена постійно говорить про війну, допомагає чоловікові роботою на дипломатичному фронті за кордоном, поки він з командою працює в Києві. Інколи президентське подружжя разом спілкується з журналістами. І завжди видно щирі почуття, які панують між Оленою та Володимиром. Зеленська з ніжністю говорить про коханого, всіляко підтримує його, показує свою любов.

Кілька важливих і чуттєвих цитат першої леді України про чоловіка та війну – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цитати Олени Зеленської

Про перемогу України: "Ми не сумніваємося, що переможемо. І ця віра допомагає нам боротися".



Цитати Олени Зеленської / Колаж 24 Каналу

Про дітей у час війни: "Наші діти розрізняють звук, коли летить ракета, коли летить дрон і коли працює наша ППО. Я впевнена, що жодна дитина у світі не має знати подібного".



Цитати Олени Зеленської / Колаж 24 Каналу

Про життя у час війни: "Ми працюємо й плануємо, бо відкладати життя, завмирати – означає піддатися терору".



Цитати Олени Зеленської / Колаж 24 Каналу

Про чоловіка: "Володимир завжди був тим, на кого я могла покластися. Це просто стало більш очевидним для більшої кількості людей".



Цитати Олени Зеленської / Колаж 24 Каналу