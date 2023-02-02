"Потрібно чинити опір": цитати Андрія Кузьменка, які досі мотивують

8 років тому страшна автокатастрофа забрала життя лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Загибель артиста стала болючим ударом не лише для рідних, а й для мільйонів шанувальників. Його пісні досі звучать в автомобілях, на концертах, їх переспівують колеги музиканта. А прості цитати "Кузьми", здається, ніколи не втратять актуальності.

Андрій Кузьменко ніколи не боявся говорити правду, навіть якщо вона була різкою та для когось неприємною. Фанати завжди любили "Кузьму" за простоту, щирість. Навіть після смерті вони продовжують захоплюватися музикантом і не забувають про нього.

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Влітку, перед 54-м днем народженням Андрія, ми спілкувалися з його мамою Ольгою Кузьменко. У розмові жінка пригадала, що ще у 2014 році її син постійно казав, що це не АТО, а війна. Він бачив, що Росія робить на території України, розумів, що відбувається.

Це в нього був такий імідж веселуна, але коли йому притискало, він ставав зовсім іншим,

– поділилася Ольга Михайлівна.

А дружина "Кузьми" вважає, якби він був живий, коли почалось повномасштабне вторгнення, то не сидів би вдома. Він був медиком, точно пішов би допомагати військовим. У 2014 році Андрій також поривався, але тоді армія була не готова до війни, потрібно було всім забезпечити хлопців. Тому артист активно займався волонтерством. Зараз він допомагає українцям боротися через проникливі тексти, які залишив у піснях, і цитати, які зараз, як ніколи актуальні.

Слова Андрія Кузьменка, які надихають та мотивують – далі у добірці 24 Каналу.

Цитати "Скрябіна" Андрія Кузьменка, які продовжують мотивувати



Андрій Кузьменко – цитати / Колаж 24 Каналу



"Скрябін" Андрій Кузьменко – цитати / Колаж 24 Каналу



Найкращі цитати Андрія Кузьменка / Колаж 24 Каналу



Цитати "Скрябіна" / Колаж 24 Каналу



Цитати "Кузьми" / Колаж 24 Каналу



Андрій Кузьменко – цитати / Колаж 24 Каналу



Цитати Андрія Кузьменка "Скрябіна" / Колаж 24 Каналу



Найкращі цитати "Кузьми" / Колаж 24 Каналу