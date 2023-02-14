Війна – не перешкода: Цимбалюк, Дорофєєва та інші зірки, які знайшли нове кохання

Для багатьох пар війна стала випробовуванням, але багато кого й зблизила. У День святого Валентина пропонуємо переглянути добірку про зірок, які знайшли нове кохання після 24 лютого 2022 року.

Війна не стала на заваді почуттів та кохання. Українські зірки довели це на своєму прикладі – під час тяжких подій багато хто знайшов підтримку та опору у давно знайомих чи друзях та відшукав нове кохання, повідомляє 24 Канал.

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Надя Дорофєєва

Співачка розійшлась з Володимиром Дантесом ще до війни. Та згодом поповзли чутки про те, що Надя зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. У червні артистка підтвердила, що пара – справді разом.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін разом готують вечері й показують у мережі, як проводять час. До того ж вони стали писати пісні у дуеті, чого не відбувалось у стосунках зірки з Володимиром Дантесом.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Даша Астаф'єва

Модель та волонтерка Даша Астаф'єва зізналась про нове кохання наприкінці квітня. До війни зірка депресувала й почувалась непотрібною, але бойфренд змусив її почуватись інакше. За словами Даші, він підкорив її неординарними пропозиціями.

Астаф'єва зізнавалась, що соромиться говорити про стосунки під час війни. Але вона вірить у те, що кохання зараз – це сенс та бажання продовжувати жити і працювати.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Наталія Могилевська

Виконавиця знає свого нинішнього коханого вже 20 років, але їхні стосунки зав'язалися лише під час повномасштабного вторгнення. Він їздив з коханою у гарячі точки, до шпиталів та всюди підтримував.

Наталія Могилевська не розсекречує свого коханого. Але зізнається, що мріє про велику сім'ю, бо завжди хотіла багато дітей.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Тарас Цимбалюк

Актор та секс-символ українського шоубізу під час війни зізнався про розлучення з дружиною Тіною. Через кілька місяців на сторінці Тараса почали з'являтися світлини з дівчиною – згодом стало відомо, що це рестораторка Світлана Готочкіна.

Пара зустрічається близько 5 місяців, але поки що вони не живуть разом. Актор зізнався, що поки не планує занурюватися у сімейне життя, натомість він насолоджується спільним часом з коханою.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Володимир Остапчук

На початку осені поповзли чутки про розлучення Володимира Остапчука та його дружини Христини. Ніхто з пари досі це не підтвердив, але шоумен вже зустрічається з новою коханою – 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.

Нещодавно пара з'їхалась разом, але вже не у квартирі ведучого, а у новому спільному помешканні. Для пари було важливо, щоб у житловому комплексі був генератор. Дівчина Остапчука вважає бойфренда "класним" – турботливим і відповідальним.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Володимир Дантес

Тоді як Надя Дорофєєва зійшлась з Михайлом Кацуріним, за дивною іронією долі почали зустрічатись Володимир Дантес і Даша Кацуріна. Вони проводять час разом та насолоджуються новим життям.

Музикант часто проводить час і з дітьми Даші, що йому до вподоби. Шанувальники також вважають, що артисту личить батьківство.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму