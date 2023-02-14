Война не помешала чувствам и любви. Украинские звезды доказали это на своем примере – во время тяжелых событий многие нашли поддержку и сопротивление у давно знакомых или друзьях и обрели новую любовь, сообщает 24 Канал.

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Надя Дорофеева

Певица разошлась с Владимиром Дантесом еще до войны. Но потом поползли слухи о том, что Надя встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. В июне артистка подтвердила, что пара действительно вместе.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин вместе готовят ужины и показывают в сети, как проводят время. К тому же, они стали писать песни в дуэте, чего не происходило в отношениях звезды с Владимиром Дантесом.



Звезды, обретшие новую любовь / Фото из инстаграма

Даша Астафьева

Модель и волонтер Даша Астафьева призналась о новой любви в конце апреля. До войны звезда депрессировала и чувствовала себя ненужной, но бойфренд заставил ее чувствовать себя иначе. По словам Даши, он покорил ее неординарными предложениями.

Астафьева признавалась, что стесняется говорить об отношениях во время войны. Но она верит в то, что любовь сейчас – смысл и желание продолжать жить и работать.



Звезды, обретшие новую любовь / Фото из инстаграма

Наталья Могилевская

Исполнительница знает своего нынешнего любимого уже 20 лет, но их отношения завязались только во время полномасштабного вторжения. Он ездил с любимой в горячие точки, в госпитали и повсюду поддерживал.

Наталья Могилевская не рассекречивает своего возлюбленного. Но признается, что мечтает о большой семье, потому что всегда хотела много детей.



Звезды, обретшие новую любовь / Фото из инстаграма

Тарас Цымбалюк

Актер и секс-символ украинского шоу-биза во время войны признался о разводе с женой Тиной. Через несколько месяцев на странице Тараса начали появляться фотографии с девушкой – впоследствии стало известно, что это ресторатор Светлана Готочкина.

Пара встречается около 5 месяцев, но пока они не живут вместе. Актер признался, что пока не планирует погружаться в семейную жизнь, он наслаждается совместным временем с любимой.



Звезды, обретшие новую любовь / Фото из инстаграма

Владимир Остапчук

В начале осени поползли слухи о разводе Владимира Остапчука и его супруги Кристины. Никто из пары до сих пор это не подтвердил, но шоумен уже встречается с новой любимой – 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

Недавно пара съехалась вместе, но уже не в квартире ведущего, а в новом общем доме. Для пара было важно, чтобы в жилом комплексе был генератор. Девушка Остапчука считает бойфренда "классным" – заботливым и ответственным.



Звезды, обретшие новую любовь / Фото из инстаграма

Владимир Дантес

В то время как Надя Дорофеева сошлась с Михаилом Кацуриным, по странной иронии судьбы начали встречаться Владимир Дантес и Даша Кацурина. Они проводят время вместе и наслаждаются новой жизнью.

Музыкант часто проводит время и с детьми Даши, что ему нравится. Почитатели также считают, что артисту подобает отцовство.



Звезды, обретшие новую любовь / Фото из инстаграма