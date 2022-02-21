В современном мире все популярнее становится тенденция брать в кумовья не только родственников или хороших друзей. Крестными родителями для детей украинских звезд очень часто могут стать их коллеги по работе, или хорошие знакомые.

Читай также Видятся редко: Наталья Холоденко рассказала о кумовьях Екатерине Кухар и Юрии Ткаче

Анатолий Анатолич и Влад Яма

Влад Яма окрестил сына Анатолия Анатолича / Фото с инстаграма ведущего

В этом году известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич стал многодетным отцом. После двух дочерей у него родился сын Нил. Крестным для ребенка звезда выбрал своего друга и судью шоу "Танцы со звездами" Влада Яму.

Наталья Холоденко, Юрий Ткач и Екатерина Кухар

Звезда "Лиги Смеха" Юрий Ткач и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар объединились кумовскими связями между собой. Комик и балерина крестили дочь психологи Натальи Холоденко – Вивьен. Как оказалось впоследствии, Юрий и Наталья договорились покрестить своих будущих детей еще во время участия в "Танцах". И уже вместе они решили взять кумой Екатерину Кухар, которая сразу же согласилась, ведь несмотря на суровый образ на телевидении, в жизни она хорошо общается со многими коллегами.

Наталья Холоденко и Екатерина Кухар / Фото с инстаграма Холоденко

Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая

У украинской певицы Светланы Тарабаровой в 2018 году родился первенец, которого назвали Иваном. Ведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая стала крестной мамой сына своей подруги. Несмотря на загруженный график, звездам удается проводить время вместе, например, Рождество они праздновали тоже вместе.

Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая: смотреть видео онлайн

Ольга Цибульская и Дидзьо

Звезды, между которыми журналисты и фанаты неоднократно подозревали роман, действительно давно уже стали родственниками. В 2018 году Оля Цибульская и Дзидзьо объединились кумовскими связями. Они стали крестными родителями для сына Надежды – главной вдохновительницы группы DZIDZIO – Дениса.

Дзидзьо и Оля Цибульская / Фото из открытых источников

Потап, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая

Продюсер и рэпер Потап стал крестным отцом для сына супругов телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей – Ивана. Кроме того, звезды живут рядом, поэтому часто ходят друг к другу в гости, организовывают совместные вечеринки и семейные вечера.

Потап и сын Горбунова и Осадчей Иван / Фото с инстаграма Потапа

Елена Кравец и Елена Зеленская

Семьи Зеленских и Кравец давно дружат, ведь многие годы совместно работают над "Кварталом 95". Муж актрисы крестил дочь президента – Александру. Впрочем, во время таинства оказалось, что Елена Зеленская не крещеная, поэтому ее крестной мамой стала Елена Кравец.

Елена Зеленская и Елена Кравец / Фото из открытых источников

Наталья Карпа и Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Наталья Карпа – тоже кумовья. Украинский исполнитель является близким другом артистки и ее мужа, героя АТО Евгения Терехова. Поэтому в 2019 году он стал крестным отцом дочери супругов Златы.

Крестины дочери Наталки Карпы / Фото с инстаграма Карпы

Лидия Каменских и Алла Кудлай

Народная артистка Украины Алла Кудлай стала крестной матерью популярной певицы Насти Каменских. Звезды поддерживают связь и встречаются на семейных праздниках. Несколько лет назад Алла вместе с кумой Лидией Каменских исполнила хит "Подруга", который написал Потап.

Алла Кудлай, Настя Каменских, Лида Каменских / Фото из открытых источников

Ольга Сумская, Владимир Горянский и Влада Литовченко

Актеры Ольга Сумская и Владимир Горянский давно знакомы и снимаются во многих проектах. Поэтому артистка и ее муж Виталий Борисюк приняли Горянского за крестного отца для их дочери Анны. А крестной мамой девушки стала светская львица Влада Литовченко.

Владимир Горянский и Ольга Сумская / Фото с инстаграма актера

Автор: Соломия Борух