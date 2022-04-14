Це жалюгідні створіння, – Злата Огнєвіч про відомих росіян, які мовчать про війну

Співачка Злата Огнєвіч емоційно висловилася про відомих росіян, які продовжують мовчати про війну в Україні. Артистка назвала їх "жалюгідними створіннями, в яких не залишилося всередині нічого з людських цінностей".

Чимало російських зірок замовчують війну в Україні або ж підтримують путінський режим. Українські знаменитості тривалий час зверталися до росіян, однак тепер наголошують, що це без сенсу.

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Злата Огнєвіч про росіян, які мовчать про війну

Огнєвіч зізналася, що з друзями з Росії не спілкується з часів Майдану: "Ми з різних планет. Я ніколи не вважала їх нашими "братами". Потворна жалюгідна оболонка. Жалюгідні люди".

Також вона повідомила, що ніхто з російських артистів, з якими зустрічалася на різних конкурсах, не написали їй. Вони всі мовчать, ніби цієї війни не існує.

Це жалюгідні створіння, в яких не залишилося всередині нічого з людських цінностей. В Україні вбивають дітей, ґвалтують жінок – це не політика, а геноцид. І про це не можна мовчати. Боляче звичайно, до останнього сподіваєшся, що людина заговорить. Я ніколи не була у Росії з концертами, і мені навіть було б неприємно перед ними виступати. На Росії світ не закінчується, це Росія закінчується,

– емоційно висловилася Злата.

Однак її приємно здивував Макс Барських, який тривалий час будував кар'єру в Росії, а після повномасштабного вторгнення розірвав усі контракти з російськими компаніями та заборонив використовувати свою музику на території країни-терористки. Тепер артист взяв зброю до рук, щоб захищати рідну землю: "Я поважаю його за це та підтримую".

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