"Це все природно": Ксенія Мішина дала цінну пораду учасникам "Україна має талант"

Кіноакторка Ксенія Мішина у 2021 році стала суддею шоу "Україна має талант". Разом із Сергієм Притулою та Євгеном Котом вона обирає найяскравіші таланти, які зможуть потрапити у фінал та виграти головний приз. На майбутнє зірка дала пораду своїм шанувальникам, які захочуть взяти участь у кастингах.

Мішина переконана, що відчувати різноманітні емоції на сцені перед суддями – це нормально і природно. Адже ми всі живі люди, тому потрібно приймати себе та власне хвилювання.

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"Потрібно завжди приймати такий стан свого тіла. Ми живі, і нам дана можливість відчувати яскраві емоції і такі ж сильні переживання, стрес та радість, – це все природно. Коли ти раз на рік виходиш на велику сцену такого масштабного талант-шоу, хвилюватися і стресувати при цьому ― це логічні емоції в такій ситуації. Я також багато разів на сцені або знімальному майданчику не могла зібрати себе докупи. Будь-яку емоцію треба прийняти, тоді вона тобі допоможе", – поділилась зірка.



Ксенія Мішина за лаштунками шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму проєкту

Також Мішина розповіла, що одного разу на зніманнях шоу "Україна має талант" їй защемило спину, але вона продовжувала працювати, адже розуміла, наскільки це важливо для учасників проєкту:

"Пам’ятаю, коли на знімання телекастингів у мене защемило спину, працювати було надзвичайно складно. Але, знову ж таки, і в той момент моя робота стала для мене анестезією, тому що ті талановиті виступи учасників на сцені захоплювали настільки, що місця для поганого настрою не було".

У такому щільному графіку знімання ти і не встигаєш себе пожаліти – знову ж таки плюс роботи. Мій мозок чи увага були сконцентровані на зніманнях, виступах, спілкуванні з учасниками, а не на фізичному болю,

– прокоментувала суддя шоу.

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