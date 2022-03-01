Це або вівці, або раби, – Тарас Тополя емоційно відповів, чому росіяни бояться мітингів

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз перебуває в теробороні Києва, дав інтерв'ю російському виданню. Він емоційно наголосив, що в Росії або вівці, або раби, які бояться диктатора.

Вокаліст дав інтерв'ю забороненому в Росії виданню "Настоящее время". Там розповідають правдиві історії про події в Україні.

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Тарас Тополя про росіян, які не прислухаються до звернень українців

6 днів в Україні триває війна, яку зовсім необґрунтовано почала Росія. Весь цей час українці звертаються до росіян, закликаючи їх до мітингів та антивоєнних протестів. Не є винятком і Тарас Тополя, який за ці дні неодноразово звертався на своїх сторінках у соцмережах російською.

Зараз в Україні є декілька сотень полонених окупантів, близько 6 тисяч вбитих. На сайті і телеграм-каналі "Шукай своїх" є велика кількість інформації про них. За три дні на нього підписалося майже пів мільйона людей.

"Я тільки що подивився відео, як один полонений дзвонить своїй дружині додому і каже, що він в полоні в Україні. Ця жінка в соплях плаче і просить, щоб він був живим. Він розказує їй на відео, що тут немає ніяких фашистів, що окупанти – це вони, росіяни, що влада на чолі з оскаженілим Путіном їх обманює, всю країну. А вона в соплях йому відповідає: "Ні, це ти захищаєш свою Батьківщину!". Ви розумієте, що там в голові, як там промиті мізки? Ми звісно стараємось достукатись до них російською мовою, але вони сидять по своїх квартирах, нікуди не виходять", – емоційно висловився Тополя.

Вони як вівці. Це або вівці, або раби! Які бояться потрапити в автозак, своїм мовчанням дозволяють Гітлеру нового століття, який з'їхав з глузду, знищувати мирні міста. Це злочин. Якщо росіяни не схаменуться, ми не пробачимо це, ми вже не пробачили. Це буде помста на всі майбутні покоління,

– наголосив Тарас.

Тарас Тополя про росіян: дивіться відео онлайн

Українські зірки виступають з закликами до росіян і білорусів. Вони просять не відправляти дітей на війну в Україну, бо тут на них чекає смерть. Українці захищають власні землі, а росіяни, білоруси – окупанти.

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