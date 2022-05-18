"Це великий гріх, вони себе руйнують": Федишин оскандалилась черговою заявою про ЛГБТ-спільноти
Ірина Федишин все не вгомониться з інтерв'ю, які дає після скандалу з оцінюванням учасників Євробачення в складі Нацжурі. У новому інтерв'ю вона поділилась своєю думкою про ЛГБТ-спільноти та зокрема учасників конкурсу, багато з яких є гомосексуальними.
Ще колись Ірина Федишин негативно висловлювалась щодо гомосексуальності людей, але після оцінювання учасників Євробачення-2022 вона зізналась, що вона "абстрагувалась і одягала рожеві окуляри", бо їй було дуже важко на це дивитись.
До слова "Система дала збій": Федишин пояснила 0 балів для Польщі компетентністю журі
Я абстрагувалась від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене – це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом. Я – духовна людина, я чітко знаю, що це є важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, – вам подобається себе руйнувати – руйнуйте,
– вразила висловлюванням Федишин.
Артистка каже, що почувалась ніби "за замком", коли побачила договір Суспільного і їй потрібно було оцінювати артистів, які виступають за любов незалежно від статі. До прикладу, яскравим представником ЛГБТ-спільноти цьогоріч на Євробаченні став учасник від Австралії Шелдон Райлі.
"І тепер, коли це все настільки перевернулось, хіба ми вороги України? Хіба ми хотіли, щоб вийшли такі результати? Ніхто з членів журі не хотів образити поляків і щоб зараз вийшов такий скандал", – завершила думку Ірина Федишин.
Ірина Федишин про ЛГБТ-спільноти: відео
Реакція мережі
В обговореннях до допису у телеграмі підписники почали ділитись думками, що думають про заяву співачки. Люди засуджують її слова та не розуміють позицію Федишин:
- "Говорить вона, а соромно мені";
- "Це не думка – це напад на людей і публічне засудження";
- "Здається, після цього її кар'єра закінчилась";
- "Я вважала її розумнішою, на жаль";
- "Тут уже наостанок свою кар'єру вона добила в хлам";
- "Скандал, така людина не може сидіти в журі!";
- "Люди щось говорять про толерантність, демонструючи ненависть".