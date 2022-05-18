"Це великий гріх, вони себе руйнують": Федишин оскандалилась черговою заявою про ЛГБТ-спільноти

Ірина Федишин все не вгомониться з інтерв'ю, які дає після скандалу з оцінюванням учасників Євробачення в складі Нацжурі. У новому інтерв'ю вона поділилась своєю думкою про ЛГБТ-спільноти та зокрема учасників конкурсу, багато з яких є гомосексуальними.

Ще колись Ірина Федишин негативно висловлювалась щодо гомосексуальності людей, але після оцінювання учасників Євробачення-2022 вона зізналась, що вона "абстрагувалась і одягала рожеві окуляри", бо їй було дуже важко на це дивитись.

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Я абстрагувалась від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене – це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом. Я – духовна людина, я чітко знаю, що це є важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, – вам подобається себе руйнувати – руйнуйте,

– вразила висловлюванням Федишин.

Артистка каже, що почувалась ніби "за замком", коли побачила договір Суспільного і їй потрібно було оцінювати артистів, які виступають за любов незалежно від статі. До прикладу, яскравим представником ЛГБТ-спільноти цьогоріч на Євробаченні став учасник від Австралії Шелдон Райлі.

"І тепер, коли це все настільки перевернулось, хіба ми вороги України? Хіба ми хотіли, щоб вийшли такі результати? Ніхто з членів журі не хотів образити поляків і щоб зараз вийшов такий скандал", – завершила думку Ірина Федишин.

Ірина Федишин про ЛГБТ-спільноти: відео

Реакція мережі

В обговореннях до допису у телеграмі підписники почали ділитись думками, що думають про заяву співачки. Люди засуджують її слова та не розуміють позицію Федишин: