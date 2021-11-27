Це великі гроші, – Дзідзьо про те, як став жертвою шахраїв

Не одна українська зірка ставала жертвою аферистів. Про маніпуляції розповів й артист Дзідзьо.

Відомий український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) поділився, що спершу був досить довірливим. Він розповів, як втратив велику суму грошей через аферистів.

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Як Дзідзьо постраждав від шахраїв

Артист зізнався, що пожертвував гроші для малюка, якому начебто була потрібна фінансова допомога.

Мене розводили на гроші. Маніпулювали тим, що народилася дитина. Позич спочатку одну суму, потім другу, потім вдвічі більшу. Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся. Адже якщо я дам, то дитина буде жити. Я віддав, щоб урятувати життя дитини,

– розповів музикант.

Люди, які просили гроші у Дзідзьо, були його прихильниками. Те, що вони його обманули, було несподіванкою для співака.

"Вони були дуже близькі у фан-клубі, і мене так розвели декілька разів. Тому тепер гроші не позичаю", – підсумував чоловік.

Українські зірки, які ставали жертвами аферистів