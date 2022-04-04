Потап ведет активную борьбу на информационном фронте. Он показывает миру, что происходит на территории Украины, а также обнародует все зверства, которыми отмечаются россияне.

Обратите внимание Потап посоветовал русским солдатам, как избежать службы в армии: "Чтобы остаться в живых"

Российская мать променяла сына на деньги

3 апреля весь мир говорил о геноциде украинского народа в Буче. Фото оттуда были во многих мировых изданиях. Потап обнародовал их на личной странице в инстаграмме. А также он показал, что для россиян ничего не стоят не только чужие жизни, но и жизнь собственных детей.

Мать российского военного обратилась к Путину с требованием выплаты компенсации за своего " живого или мертвого" сына.

"Я мама военнослужащего России Таджиева Вадима Владимировича, живого или погибшего в ходе военной спецоперации на территории Украины. Обращаюсь к Путину и прошу выделить из специального фонда денежную компенсацию в размере 10 миллионов рублей в связи с потерей кормильца", – сказала женщина.

Идет торговля. Вы ничего не получите, кроме позора. Какой ужас. Они меняют детей на деньги. На деньги, которые никогда не увидят. Какой позор,

– подчеркнул Потап.

Мать российского военного требует от Путина деньги: смотрите видео онлайн

В комментариях под видео пользователи сети отмечают, что это страшно, ведь для россиян деньги ценнее жизни детей.