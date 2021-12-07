Відомий український радіоведучий Слава Дьомін працює в ефірі вже 20 років. За свою кар’єру він переживав різне. Наприклад, пів року тому зі Славою сталося те, чим він за лаштунками шоу "Хто зверху?" (Новий канал) поділився з багрянцем на обличчі.

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За словами ведучого, він вперше випадково не вимкнув свій мікрофон під час музичної паузи. Він каже, що коли працюєш у прямому ефірі на радіо та сидиш за пультом, всі рухи стають автоматичними. І коли він двома пальцями виключав два мікрофони, то з одним із них – промахнувся. Він вимкнув лише мікрофон своєї колеги Тані, а свій – ні.

Оскільки в нас пауза, то ми, за звичкою, почали бурхливо, смачно, з нецензурною лексикою щось обговорювати. І от у певний момент я зрозумів, що ми не чуємо музику з колонок. А в нас завжди при вимкненні мікрофонів вмикається звук на всю студію. Тут до мене дійшло…

– зізнався Дьомін.



Слава Дьомін у шоу "Хто зверху?" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Що цікаво, коли він усвідомив, що відбувається, то не вимкнув свій мікрофон, а просто затулив рота рукою і сидів шокований 20 секунд.

"На щастя, радійні мікрофони ловлять звуки, лише коли ти говориш чітко в них і дуже близько, тож нашої розмови не було чути крізь музику. Ми переслухали запис ефіру і заспокоїлися. Але цю ситуацію, яка сталася на двадцятому році моєї кар’єри, я запам’ятав назавжди", – додав телеведучий "Люкс ФМ".



Слава Дьомін з Тіною Кароль у студії "Люкс ФМ" / Фото з інстаграму радіо