Це невід'ємна частина мене самої, – Злата Огнєвіч щемливо розповіла про рідний Крим

Співачка Злата Огнєвіч росла й дорослішала в Судаку, що в Криму. У лютому 2014 року, коли Росія безцеремонно окупувала півострів, артистці боліло чи не найбільше. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу вона поділилась теплими спогадами про такий рідний, але далекий Крим.

До столиці Злата Огнєвіч переїхала 18 років тому, але саме Крим подарував їй перші яскраві емоції – перше кохання і перший поцілунок, перші концерти та перші бурхливі оплески, перші злети й перші розчарування, передає 24 канал. Зірка переконана, щоб кримські гори й морські пейзажі сформували її творчу натуру.

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Минуло цілих 8 років, як рідний для Злати Огнєвіч Крим став не її. Через російську окупацію вона була змушена перевезти батьків на Київщину та розпрощатися з місцями, якими надихалась у дитинстві. В інтерв'ю 24 каналу співачка чесно зізналась, за чим сумує найбільше, і куди відправиться одразу після того, як Україна поверне Крим.

У вас є родичі чи близькі друзі, які залишилися жити на півострові?

Мої батьки вже переїхали з Криму ближче до мене — тепер вони живуть під Києвом. І мене тішить, що ми з рідними завжди поряд. У Криму рідних не залишилось. Але там досі живуть мої друзі з дитячих років. І найтепліші шкільні спогади. Сумую за тим легким і наповненим емоціями періодом життя на півострові.

Злата Огнєвіч з батьками / Фото з інстаграму співачки

ще 2015 року Злата Огнєвіч хотіла перевезти батьків з Криму, бо з її мамою нібито навіть не вітались через любов до України . Однак цю мрію зірка реалізувала лише 2020 року. Її рідні продали квартиру в Судаку та купили житло під Києвом

За чим "кримським" сумуєте найбільше? Можливо, є особливі моменти дитинства, юності?

Крим у мене асоціюється з літом і дитячою безтурботністю. Особливий момент, який спадає на думку – серпень, ніч, ми з батьками і їхніми друзями йдемо на море, де безліч планктону. Заходиш у воду й немов перетворюєшся на чарівну казкову істоту, від рухів якої навколо вимальовуються дивовижні сріблясті кола… А виходячи з моря, світишся весь сам!

Мені пощастило рости посеред кримської природи й неймовірних краєвидів. Я наповнювалася красою і натхненням щодня. Саме в Криму почався мій творчий шлях. Там я вчилася співати і танцювати. Крим – невід'ємна частина мене самої.

Чи продовжуєте ви кримські традиції у себе вдома, в Києві?

Так. Одна з таких традицій – насолоджуватись смачною їжею кримськотатарської кухні. З дитинства обожнюю різні східноєвропейські ласощі. До речі, в Києві я знайшла ресторан, де дуже смачно готують кримськотатарські страви – Musafir. Зазвичай, замовляю пахлаву, чебуреки з сиром або шпинатом, оскільки не вживаю м'яса. У цьому закладі, в серці Києва, я щоразу згадую смак Криму.

Якби просто зараз Ви опинились у Криму, куди б пішли, кого навідали б у першу чергу?

Я б точно пішла до кримських гір! У дитинстві обожнювала читати про них таємничі легенди і ділитися історіями з оточуючими.

Опишіть Крим трьома словами.

Крим – це легенди, гори і прекрасні люди.

Злата Огнєвіч на тлі Кримських гір / Фото з інстаграму співачки

20 лютого 2014 року Росія ввела війська в Крим, а через місяцьРезультати голосування на "референдумі" 16 березня не визнають ані Україна, ані Європейський союз, ані США. Сам Путін заперечує окупацію Криму і називає це "відновленням історичної справедливості".