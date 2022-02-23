В столицу Злата Огневич переехала 18 лет назад, но именно Крым подарил ей первые яркие эмоции – первую любовь и первый поцелуй, первые концерты и первые бурные аплодисменты, первые взлеты и первые разочарования, передает 24 канал. Звезда убеждена, что крымские горы и морские пейзажи сформировали ее творческую натуру.
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Прошло целых 8 лет, как родной для Златы Огневич Крым стал не ее. Из-за российской оккупации она была вынуждена перевезти родителей на Киевщину и распрощаться с местами, которыми вдохновлялась в детстве. В интервью 24 каналу певица честно призналась, по чему скучает больше всего, и куда отправится сразу после того, как Украина вернет Крым.
У вас есть родственники или близкие друзья, которые остались жить на полуострове?
Мои родители уже переехали из Крыма ближе ко мне – теперь они живут под Киевом. И меня радует, что мы с родными всегда рядом. В Крыму родных не осталось. Но там до сих пор живут мои друзья с детских лет. И самые теплые школьные воспоминания. Скучаю по тому легкому и наполненному эмоциями периоду жизни на полуострове.
Злата Огневич с родителями / Фото из инстаграма певицы
За чем "крымским" скучаете больше всего? Может быть, есть особые моменты детства, юности?
Крым у меня ассоциируется с летом и детской беззаботностью. Особый момент, который приходит на ум – август, ночь, мы с родителями и их друзьями идем на море, где множество планктона. Заходишь в воду и словно превращаешься в волшебное сказочное существо, от движений вокруг которого вырисовываются удивительные серебристые круги... А выходя из моря, светишься весь сам!
Мне повезло расти посреди крымской природы и невероятных пейзажей. Я наполнялась красотой и вдохновением каждый день. Именно в Крыму начался мой творческий путь. Там я училась петь и танцевать. Крым – неотъемлемая часть меня самой.
Продолжаете ли вы крымские традиции у себя дома, в Киеве?
Да. Одна из таких традиций – наслаждаться вкусной едой крымскотатарской кухни. С детства обожаю различные восточноевропейские лакомства. Кстати, в Киеве я нашла ресторан, где очень вкусно готовят крымскотатарские блюда – Musafir. Обычно, заказываю пахлаву, чебуреки с сыром или шпинатом, поскольку не употребляю мяса. В этом заведении, в сердце Киева, я каждый раз вспоминаю вкус Крыма.
Если бы прямо сейчас вы оказались в Крыму, куда бы пошли, кого посетили бы в первую очередь?
Я бы точно пошла в крымские горы! В детстве обожала читать о них таинственные легенды и делиться историями с окружающими.
Опишите Крым тремя словами.
Крым – это легенды, горы и прекрасные люди.
Злата Огневич на фоне крымских гор / Фото из инстаграма певицы