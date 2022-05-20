Це не пов'язано з війною, – Ірина Горова розповіла, чому перейшла на українську мову

Продюсерка Ірина Горова тривалий час була російськомовною. Однак за місяць до початку війни вона вирішила перейти на українську. Тоді це зробили й її колеги в офісі.

Під час війни чимало людей відмовилися від російської мови та перейшли на українську. Питання мови в суспільстві завжди було актуальним і зараз воно має особливе значення.

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Ірина Горова про перехід на українську мову

Музична продюсерка розповіла, що переходити на українську почала ще за місяць до війни. Вже мала декілька публічних виступів рідною мовою. Ірина зробила це з власного бажання, а не тому, що хтось їй сказав, що так треба. Тепер в її побуті, роботі панує лише українська.

Українську я вивчала в школі, коли працювала в банку, то всі документи вела українською. У той час багато людей спілкувалися російською і я, не знаю чому, перейшла на неї. Та десь за місяць до початку повномасштабної війни в офісі, в побуті ми почали переходити на українську. Це не було пов'язане з війною, бо ми не вірили в це,

– поділилася Горова.

Два місяці продюсерка МОЗGI жила за кордоном. Там вона також спілкувалася лише українською: "Коли мене запитували: "Якою мовою ви спілкуєтеся: англійська, угорська чи російська?", то я відповіла: "Українською". Тоді мені пропонували розмовляти англійською, бо українську за кордоном мало хто знає".

Ірина зазначає, що об'єднання та любов до всього рідного – це дуже круто. Погано, що саме війна стала причиною єдності, переходу на українську мову.

Ведучий Слава Дьомін поцікавився в Ірини, чи вірить вона в те, що російська мова в Україні стала причиною того, що Путін почав війну. Нібито, якби всі розмовляли українською, то не було б війни.

Думаю, він вигадав би щось інше. Не мова нас розділила, але це те питання, в яке можна було вдарити,

– наголосила продюсерка.

Інтерв'ю Ірини Горової: дивіться відео онлайн