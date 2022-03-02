Це не порятунок, це війна, – Монатік закликав росіян і білорусів почути правду

Український мультиартист Монатік вкотре звернувся до росіян і білорусів. Він наголосив, що на території України відбувається війна. Вибухи, які тут лунають щодня, чує весь світ.

Відомі люди продовжують звертатися до росіян і білорусів, розповідаючи жахи війни, які вже 7 днів переживає український народ. Громадяни намагаються донести правду тим, хто досі вірить в "спеціальну операцію на Донбасі".

Дивіться також "Ваші сини вбивають": українські зірки звернулись до росіян з закликом зупинити війну

Звернення Монатіка до росіян

"Мене звати Дмитро Монатік, я український музикант. Звертався раніше, звертаюся зараз. Річ у тім, що ми вже декілька днів намагаємося достукатися, кричимо, молимо, але багато хто вдає, що не хоче чути. Багато чують, але вдають, що ні. Багато чують, але не вірять. Але, як можна не вірити, коли ці вибухи, які зараз є в Україні, такі голосні, що їх чує весь світ?

Я звертаюся до людей в Росії, Білорусі. Почуйте, будь ласка, правду. Це не порятунок, це війна. Весь світ кричить про те, російська влада вдерлася на територію України, перетнула кордон і з війною, вибухами, кулями розриває її на частини. Це не порятунок. Це справжнє знищення.

Година в українця зараз триває як день. День триває як рік. Це так боляче. Люди вимушені покидати свої будинки, квартири, все, що в них є, щоб хоча б якось убезпечити свої сім'ї. Наші листування зараз, дзвінки один одному – це лише питання: "Як ви? Де ви? Ви живі? У вас все добре? Ви в безпеці?". Багато кажуть, що під обстрілами. Хтось відповідає, що поряд розірвалася ракета. Багато хто не відповідає. І це дуже боляче. Ви навіть не уявляєте, наскільки боляче.

Багато з вас були в нас на концертах і там завжди "кружил мир". Сьогодні він зупинився. Просто руйнується на частини. Я розумію, що йде велика інформаційні війна і ви можете абсолютно по-іншому думати, але почуйте нас! Людей, українців! Це війна! Зараз гинуть мирні мешканці, руйнуються чудові, рідні міста. Це не те, що не по-братерськи. Це не по-людськи.

Я бачу багатьох людей, які на свій страх і ризик говорять правду в Росії, Білорусі. Напевно, бояться висловлюватися, але все-таки роблять це. І за це вам велика вдячність. Це дуже цінно та необхідно для нас сьогодні. Дякуємо вам! Люди у всьому світі, які не мовчать, а кричать про цю війну, дякуємо вам за те, що ви люди! Мені здається, що в людей є велика сила і я не хочу втрачати в неї віру. Я вірю, що люди, які сьогодні говорять правду, можуть змінити цей світ, зупинити цю війну. Давайте разом старатися зупинити цю непотрібну війну в прекрасній країні – Україна!", – сказав Монатік.

Монатік звернувся до росіян: дивіться відео онлайн

Українці вкотре закликають білорусів та росіян не мовчати! Лише мільйони зможуть зупинити цю війну, в якій гинуть ні в чому не винні люди. Тисячі російських солдатів ніколи не повернуться додому. Сотням, які потрапили в полон, вдалося врятуватися. У цій війні росіяни – окупанти, а українці – народ, який боронить кожен сантиметр своєї країни.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!