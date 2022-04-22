Це не фейк, це справжня війна, – Оля Полякова дала інтерв'ю Собчак, але її весь час "запікували"

Ксенія Собчак взяла інтерв'ю в блогерки Ніки Білоцерківської, яка прийняла на своїй віллі Олю Полякову з доньками. Співачка теж засвітилася на ютуб-каналі з 3-мільйонною аудиторією і розповіла правду про війну в Україні.

Похресниця Путіна, яка вдає з себе незалежну журналістку, теж боїться називати війну Росії в Україні війною. Тож Олю Полякову весь час "запікували". Замість її слів "вторгнення", "війна" на екрані з'являвся напис "те, що відбувається в Україні, за законодавством РФ потрібно називати "спецоперацією".

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Оля Полякова розповіла Собчак про війну в Україні

Про це всі говорили, але в це ніхто не вірив... Це ж абсолютно абсурдна ситуація, що в ХХІ столітті ми можемо отримати справжню війну. З бомбами, з градами, з мінами, з відірваними руками, ногами, з вбитими дітьми. Їх уже близько 200, а ми ще не знаємо, що коїться в Маріуполі,

– заявила Оля Полякова Собчак.

"Я прокинулася о п'ятій ранку від вибухів, не зрозуміла, що це було. Десь о сьомій ранку до мене прийшла няня з моїми дітьми й сказала: "Олю, вставайте, почалася війна", – пригадала співачка.

Вона розповіла Собчак, як на початку березня під Києвом розстріляли 16-річну подругу її доньки Маші, як боялася їхати з дому, бо "Житомирську трасу вже бомбили, там були жертви", як 39 годин добиралася на Захід України. Однак зірка наголосила, що в неї все добре, бо вона жива й у безпеці, а в Україну досі летять російські ракети, а армія Путіна чинить звірства.

Думаю, коли ми зайдемо в Маріуполь, Буча й Ірпінь здадуться нам просто яскравими картинками. Це не фейк, це справжня війна, яка зачепила кожного українця,

– емоційно висловилася Оля Полякова.

Оля Полякова з Ксенією Собчак / Скриншот з відео