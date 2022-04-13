"Це найкращий мем": Ксенія Мішина потролила Лукашенка кадрами з "Кріпосної"

Слова диктатора Лукашенка про напад на Білорусь розлетілися мережею і стали мемом. Потролити блазня Путіна вирішила й Ксенія Мішина. Вона змонтувала відео так, ніби той прийшов до неї в серіалі "Кріпосна".

Хто тільки не висміював Лукашенка після зустрічі з Путіним на початку березня. У Москві він на камеру віщав "звідки на Білорусь готувався напад", а його абсурдні заяви стали крилатими в соцмережах. За них взялася навіть Ксенія Мішина.

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Ксенія Мішина потролила Лукашенка

У профілі з 850-тисячною аудиторією Мішина опублікувала курйозний ролик, який змонтувала зі сцен серіалу "Кріпосна". У ролі жорсткої поміщиці Лідії Шефер вона відправила Лукашенка куди подалі: "Мовчати, ти станеш говорити, коли я скажу".

Спочатку він приперся до Лідії Іванівни Шефер, намагався їй продати свої божевільні ідеї, але слухати його вона не стала, одразу запідозрила в брехні та лихослів'ї… Лукаш був відправлений збувати свою шкуру Путлеру,

– з гумором підписала Ксенія Мішина.

Її подруга-акторка Наталка Денисенко назвала відео "найкращим мемом".

Ксенія Мішина потролила Лукашенка: відео

Фоловери Ксенії Мішиної теж не скупилися на коментарі:

"Треба Лідію Шефер послати до цих диктаторів. Вона з ними порядок наведе. Мінімум – живцем закопає";

"Треба було ще додати коронне: "Пішов геть!";

"Браво. Лиш в кінці не вистачає моменту, як Лідія Іванівна закопує його в землю";

"Найкраще, що я бачила";

"З ним так і треба розмовляти";

"Це шедевр! Найкраща акторка".

Повний текст публікації Ксенії Мішиної:

Загалом спочатку він приперся до Лідії Іванівни Шефер, намагався їй продати свої божевільні ідеї, але слухати його вона не стала, одразу запідозрила в брехні та лихослів'ї.

Як не намагався домогтися Лукаш поблажливості пані, всі його хитрощі були марні. Був випорений Захаром і відправлений під три чорти, а точніше збувати свою шкуру Путлеру.