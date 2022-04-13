"Це найкращий мем": Ксенія Мішина потролила Лукашенка кадрами з "Кріпосної"

13 квітня 2022 , 17:16
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Джерело:

інстаграм Ксенії Мішиної

Слова диктатора Лукашенка про напад на Білорусь розлетілися мережею і стали мемом. Потролити блазня Путіна вирішила й Ксенія Мішина. Вона змонтувала відео так, ніби той прийшов до неї в серіалі "Кріпосна".

Хто тільки не висміював Лукашенка після зустрічі з Путіним на початку березня. У Москві він на камеру віщав "звідки на Білорусь готувався напад", а його абсурдні заяви стали крилатими в соцмережах. За них взялася навіть Ксенія Мішина.

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Ксенія Мішина потролила Лукашенка 

У профілі з 850-тисячною аудиторією Мішина опублікувала курйозний ролик, який змонтувала зі сцен серіалу "Кріпосна". У ролі жорсткої поміщиці Лідії Шефер вона відправила Лукашенка куди подалі: "Мовчати, ти станеш говорити, коли я скажу". 

Спочатку він приперся до Лідії Іванівни Шефер, намагався їй продати свої божевільні ідеї, але слухати його вона не стала, одразу запідозрила в брехні та лихослів'ї… Лукаш був відправлений збувати свою шкуру Путлеру,
– з гумором підписала Ксенія Мішина. 

Її подруга-акторка Наталка Денисенко назвала відео "найкращим мемом". 

Ксенія Мішина потролила Лукашенка: відео

Фоловери Ксенії Мішиної теж не скупилися на коментарі: 

  • "Треба Лідію Шефер послати до цих диктаторів. Вона з ними порядок наведе. Мінімум – живцем закопає";
  • "Треба було ще додати коронне: "Пішов геть!";
  • "Браво. Лиш в кінці не вистачає моменту, як Лідія Іванівна закопує його в землю";
  • "Найкраще, що я бачила";
  • "З ним так і треба розмовляти";
  • "Це шедевр! Найкраща акторка". 

Повний текст публікації Ксенії Мішиної: 

Загалом спочатку він приперся до Лідії Іванівни Шефер, намагався їй продати свої божевільні ідеї, але слухати його вона не стала, одразу запідозрила в брехні та лихослів'ї.

Як не намагався домогтися Лукаш поблажливості пані, всі його хитрощі були марні. Був випорений Захаром і відправлений під три чорти, а точніше збувати свою шкуру Путлеру. 

Автор: Марина Джура