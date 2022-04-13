Кто только не высмеивал Лукашенко после встречи с Путиным в начале марта. В Москве он на камеру вещал "откуда на Беларусь готовился нападение", а его абсурдные заявления стали крылатыми в соцсетях. За них взялась даже Ксения Мишина.

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Ксения Мишина потролила Лукашенко

В профиле с 850-тысячной аудиторией Мишина опубликовала курьезный ролик, смонтированный со сцен сериала " Крепостная ". В роли жесткой помещицы Лидии Шефер она отправила Лукашенко куда подальше: "Молчать, ты станешь говорить, когда я скажу".

Первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер, пытался ей продать свои безумные идеи, но слушать его она не стала, сразу заподозрила во лжи и сквернословии… Лукаш был отправлен сбывать свою шкуру Путлеру,

– с юмором подписала Ксения Мишина.

Ее подруга-актриса Наталья Денисенко назвала видео "лучшим мемом".

Ксения Мишина потролила Лукашенко: видео

Фоловеры Ксении Мишиной тоже не скупились на комментарии:

"Надо Лидию Шефер послать к этим диктаторам. Она с ними порядок наведет. Минимум – живьем закопает";

"Надо было еще добавить коронное: "Пошел вон!";

"Браво. Лишь в конце не хватает момента, как Лидия Ивановна закапывает его в землю";

"Лучшее, что я видела";

"С ним так и нужно разговаривать";

"Это шедевр! Лучшая актриса".

Полный текст публикации Ксении Мишиной:

В общем первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер, пытался ей продать свои сумасшедшие идеи, но слушать она его не стала, сразу заподозрила во лжи и сквернословии.

Как ни пытался добиться Лукаш снисхождения барыни, все его уловки оказались тщетны. Был выпорон Захаром и отправлен ко всем чертям, а точнее сбывать свою шкуру Путлеру