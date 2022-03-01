Це напад на демократію, – спадкоємець престолу принц Чарльз згадав про Україну у своїй промові

Британський принц Чарльз виступив на заході, присвяченому пам'яті британського депутата Девіда Амесса, якого вбили минулого року. У своїй промові він не міг не згадати про війну в Україні.

Вбивство британця найстарший син Єлизавети II назвав "атакою на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу" та порівняв із подіями в Україні.

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Ми бачимо, що сьогодні ті самі цінності піддаються нападкам в Україні найбезсовіснішим чином. Позиція, яку ми тут займаємо, висловлює солідарність з усіма тими, хто чинить опір жорстокій агресії,

– сказав 73-річний Чарльз.

Зазначимо, що члени королівської сім'ї рідко втручаються у політичні справи, натомість дотримуючись конституційної норми у тому, що вони мають залишатися нейтральними. Проте що принц Чарльз, що його син принц Вільям з дружиною Кейт, що менший син принц Гаррі з дружиною Меган – усі закликають підтримувати Україну, тим самим порушуючи королівський протокол.



Принц Гаррі, принц Чарльз та принц Вільям / Фото Getty Images

Солідарність з українським народом також висловили десятки голлівудських зірок і монархи Нідерландів – королева Максима та король Віллем-Олександр.

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