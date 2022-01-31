Учасники дуету розвернули крісла одразу обох зіркових тренерів – Святослава Вакарчука та Олі Полякової. Вони заспівали популярний трек гурту 5'nizza – "Солдат".

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Святослав Вакарчук про гурт 2Tone

Іван та Богдан останніми виступили в другому випуску "Голосу країни-12". Зазвичай, їх можна почути на вулицях Києва, адже саме вулична музика і є джерелом їхнього заробітку. Хлопці співають і в мороз, і в спеку. За день можуть заробити від 50 до 800 гривень.

Однак на вуличній музиці 2Tone не збираються зупинятися. В майбутньому вони планують співати свої пісні. Іван зізнався, що вони хочуть стати популярними, щоб впізнавали на вулицях, а однокласники дивувалися, чого вони досягли.

Під час виступу музикантів Вакарчук і Полякова не втрималися й вийшли на сцену, де заспівали разом із ними. Багато компліментів колектив почув від Святослава.

Я не обіцяю золотих гір. Якби почув вас раніше, то не залежно від "Голосу" запропонував би вам щось спродюсувати. Мені так подобається тембр Івана. Він унікальний. А те, як ви співаєте разом, робить вас унікальними у квадраті,

– прокоментував Вакарчук.

Хлопці порадилися та вирішили продовжити шлях на "Голосі країни" саме в команді Святослава Вакарчука.

2Tone на "Голосі країни-12": дивіться відео онлайн