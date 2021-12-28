Це моя прогалина, – Тіна Кароль поскаржилась, що не має друзів

Зірки українського шоу-бізу одружуються одне з одним, стають кумами та найкращими друзями. Однак це не про Тіну Кароль. У співачки немає ані коліжанок, ані товаришів.

Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль навчилась розраховувати тільки на себе. Попри найбільшу фан-базу в Україні, артистка дуже скритна. Ймовірно тому, у неї немає справжніх подруг, вона звикла тримати все в собі.

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Я не знаю справжньої дружби. Це реально моя прогалина. Я б дуже хотіла цьому навчитися, по-справжньому дружити. Хоч я щира, я ніколи не буду ділитися секретами,

– зізнається Тіна Кароль.

Варто зауважити, що чи не єдина зірка, з якою в Кароль були теплі стосунки, – Юлія Саніна з гурту The Hardkiss. Вони зблизились 2019 року, коли записували дуетну пісню "Вільна".

Однак через шалені графіки артистки не мають часу навіть на те, щоб сходити на каву. Вони лише раз були одне в одного в гостях, та й то по роботі – Кароль записувалась на студії Саніної, а та репетирувала в її домі номер на "Танці з зірками".