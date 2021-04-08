Це мій вибір, як виглядати, – після скандалу Хлої Кардашян показала своє тіло на відео

Світська левиця та реаліті-зірка Хлої Кардашян постійно демонструє в мережі ідеальні фото з досконалими формами тіла. Але після "злитого" в мережу нередагованого фото їй довелось пояснити, чому вона вимагала видалити кадр з мережі.

В інстаграмі вона провела прямий ефір, в якому зняла із себе широке худі у спортзалі та показала тіло без фільтрів. Згодом це відео вона розмістила на своїй сторінці. Помітно, що зірка чимало часу проводить у спортзалі, тому її останнє "фото без фотошопу" вийшло не таким привабливим, як це здалось фанатам, через невдале освітлення та позу.

До теми У мережу злили фото Хлої Кардашян без фотошопа: вона вимагає видалити кадр



Фото Хлої Кардашян, яке вона просила видалити з мережі / Скриншот з Reddit

Привіт, народ, це я і моє тіло без ретуші та фільтрів. Фотографія, яка була опублікована на цьому тижні, була прекрасною. Але, як людина, яка все життя боролася із відображенням свого тіла у дзеркалі, має повне право просити не розголошувати її в мережі, незалежно від того, хто ви. Особливо, коли хтось фотографує вас під поганим освітленням або тоді, коли ваша фігура виглядає не зовсім так, як перед цим ви над нею ретельно працювали,

– написала Хлої.

Жінка додала, що їй було нестерпно впродовж всього її життя відчувати на собі тиск, постійні насмішки та осуд щодо її зовнішності. Їй важко було весь час бути "ідеальною та відповідати чужим стандартам". Також Кардашян перелічила декілька образ, які залишили їй хейтери в мережі. Вона додала, що з часом, коли людині це постійно кажуть, вона починає потрохи сама в це вірити.



Хлої Кардашян показала своє тіло у прямому ефірі / Скриншот з інстаграму

Блогерка зазначила, що навіть тоді, коли вона наносить макіяж або фарбує нігті, вона використовує фільтри і редагує фотографії, щоб "показати себе світові так, як вона хоче, щоб її бачили", додавши, що "це саме те, що я буду продовжувати робити без вибачень".

Моє тіло, мій імідж і те, як я хочу виглядати і чим я хочу поділитися, – це мій вибір. Більше ніхто не повинен вирішувати або судити, що прийнятно,

– підсумувала Хлої Кардашян.

Підтримати свою сестру вирішила уся сім'я Кардашян-Дженнер. У мережі її підтримали Кім Кардашян, написавши у коментарях "Я люблю тебе", і Кендалл Дженнер: "Так! ти прекрасна, сильна, здорова королева!". А Кортні опублікувала теж відеоролик із зображенням власного тіла у дзеркалі.