Это мой выбор, как выглядеть, – после скандала Хлои Кардашян показала свое тело на видео
Светская львица и реалити-звезда Хлои Кардашян постоянно демонстрирует в сети идеальные фото с совершенными формами тела. Но после "слитого" в сеть неотредактированного фото ей пришлось объяснить, почему она требовала удалить кадр из сети.
Источник:Инстаграм Хлои Кардашян
В инстаграме она провела прямой эфир, в котором сняла с себя широкое худи в спортзале и показала тело без фильтров. Впоследствии это видео она разместила на своей странице. Заметно, что звезда немало времени проводит в спортзале, поэтому ее последнее "фото без фотошопа" получилось не таким привлекательным, как это показалось фанатам, из-за неудачного освещения и позы.
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Фото Хлои Кардашян, которое она просила удалить из сети / Скриншот из Reddit
Привет, народ, это я и мое тело без ретуши и фильтров. Фотография, опубликованная на этой неделе, была прекрасной. Но как человек, который всю жизнь боролся с отражением своего тела в зеркале, имею полное право просить не распространять ее в сети независимо от того, кто вы. Особенно, когда кто-то фотографирует вас под плохим освещением или тогда, когда ваша фигура выглядит не совсем так, как перед этим вы над ней тщательно работали,
– написала Хлои.
Женщина добавила, что ей было невыносимо на протяжении всей ее жизни чувствовать на себе давление, постоянные насмешки и осуждение относительно ее внешности. Ей трудно было все время быть "идеальной и соответствовать чужим стандартам". Также Кардашян перечислила несколько обид, которые оставили ей хейтеры в сети. Она добавила, что со временем, когда человеку это постоянно говорят, он начинает понемногу сам в это верить.
Хлои Кардашян показала свое тело в прямом эфире / Скриншот из инстаграма
Блогер отметила, что даже тогда, когда она наносит макияж или красит ногти, она использует фильтры и редактирует фотографии, чтобы "показать себя миру так, как она хочет, чтобы ее видели", добавив, что "это именно то, что я буду продолжать делать без извинений".
Мое тело, мой имидж и то, как я хочу выглядеть и чем я хочу поделиться, – это мой выбор. Больше никто не должен решать или судить, что приемлемо,
– подытожила Хлои.
Поддержать свою сестру решила вся семья Кардашян-Дженнер. В сети ее поддержали Ким Кардашян, написав в комментариях "Я люблю тебя", и Кендалл Дженнер: "Да! Ты прекрасная, сильная, здоровая королева!". А Кортни опубликовала тоже видеоролик с изображением собственного тела в зеркале.
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