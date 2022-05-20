"Це дуже підняло бойовий дух": як Олександр Педан з командою переробив пісню Бабкіна "Я солдат"

Український ведучий Олександр Педан активно воює на інформаційному фронті. Він розповів, що переробив пісню Бабкіна.

Український телеведучий Олександр Педан розповів, що під час війни займається інформаційним фронтом, повідомляє пресслужба "Нового каналу". Він намагається донести до росіян правду.

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Олександр Педан про інформаційний фронт

З першого дня війни ведучий та громадський діяч Олександр Педан перетворив свою сторінку в інстаграмі на джерело корисної інформації. Потім він вирішив долучитися до війни у тій сфері, де є професіоналом.

Я вирішив зосередитися на інфофронті. У Хмельницькому приблизно на п'ятий день війни знайшов інформаційний штаб. Туди з'їхалися медійники з усієї України. Там і режисери були, і продюсери, і монтажери. Ми створювали ролики, далі віддавали команді, яка їх поширювала,

– розповів ведучий.

"На Росію, зокрема, зробили близько 300 відео, щоб ви розуміли. Голова кипіла. Була навіть ситуація, коли один з російських губернаторів виставив наш ролик і сказав, що ми злочинці, українські боти, українська інфоармія, яка тисне на Росію. А ми цим тільки пишалися", – додав він.



Команда Олександра Педана / Фото пресслужби

Команда, до якої увійшов Олександр Педан, створювала відеоконтент у трьох напрямках: на російську аудиторію, аби донести їм правду, на західні ЗМІ, аби освітити ситуацію в країні, і на українську аудиторію, щоб підтримати ЗСУ та мирних жителів. Також вони зв'язувалися з українськими артистами. Придумували нові тексти (кавери) на їхні пісні, допомагали монтувати ролики та кліпи для соцмереж. Зокрема, саме вони зайнялись перероблюванням пісні Сергія Бабкіна "Я солдат".

"Ми переробили пісню Сергія Бабкіна "Я солдат". Я йому особисто скинув і запропонував записати, зробити кліп. А він мені: "Саню, супер! Класно! Я тільки за!". Він тоді був у Кропивницькому, знайшов, де записати, встиг це зробити й виїхати, бо там почали бомбити. Ми йому змонтували кліп, опублікували, і це дуже підняло бойових дух!" – зауважив Олександр.