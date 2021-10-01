Це дешево, – солістка Go_A розсекретила, за які гроші не виступатиме гурт

Міжнародний конкурс Євробачення-2021 дав чималий поштовх гурту Go_A. Гонорари групи за виступ шалено підскочили. Саме тому тепер, за словами солістки Катерини Павленко, вони не виступають менш як за 5 тисяч доларів.

Українська співачка та фронтвумен гурту Go_A розповіла, що після Нацвідбору на Євробачення сума гонорару за виступ гурту значно зросла. Та після феєричній участі у міжнародному конкурсі гонорари підскочили мало не вп'ятеро.

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Катерина Павленко про гонорар гурту

Солістка групи розповіла, що 5 тисяч доларів – не та сума, за яку може виступити Go_A. Однак приблизну суму гонорару Катерина Павленко не розсекретила.

За 5 тисяч доларів ми не виступаємо, це дешево. Але суму я не скажу. Мені здається, що це не та інформація, яку потрібно озвучувати,

– поділилась артистка.

Чи хоче Павленко у політику

Співачка зізналась, що їй жодного разу не пропонували йти в політику. Однак вона спілкувалась з людьми з різних сфер.

"У політику мені не пропонували й пропонувати не потрібно. Але були цікаві розмови з не менш цікавими людьми. Євробачення чудове тим, що дає можливість поспілкуватися з людьми з різних сфер. Часто тебе кличуть на тусовки, ти туди йдеш, і там у тебе є можливість поспілкуватися з кимось, хто займається якимись певними процесами", – сказала Павленко.

Інтерв'ю з Катериною Павленко: дивіться відео онлайн

Солістка Go_A й раніше розповідала про гонорари гурту, а також свої витрати. За словами Катерини, вона не живе на широку ногу через постійні виступи та концерти. Однак зірка може дозволити собі парфуми Chanel чи інші дорогі покупки.

Катерина Павленко додавала, що гурт Go_A навіть під час карантину активно гастролював Європою. Всюди їх приймали тепло. До того ж публіка підспівувала артистам попри те, що всі композиції гурту – українською мовою.