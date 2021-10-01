Украинская певица и фронтвумен группы Go_A рассказала, что после Нацотбора на Евровидение сумма гонорара за выступление группы значительно возросла. И после феерического участия в международном конкурсе гонорары подскочили почти в пять раз.

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Екатерина Павленко о гонораре группы

Солистка группы рассказала, что 5 тысяч долларов – не та сумма, за которую может выступить Go_A. Однако приблизительную сумму гонорара Екатерина Павленко не рассекретила.

За 5 тысяч долларов мы не выступаем, это дешево. Но сумму я не скажу. Мне кажется, что это не та информация, которую нужно озвучивать,

– поделилась артистка.

Хочет ли Павленко в политику

Певица призналась, что ей ни разу не предлагали идти в политику. Однако она общалась с людьми из разных сфер.

"В политику мне не предлагали и предлагать не нужно. Но были интересные разговоры с не менее интересными людьми. Евровидение замечательно тем, что дает возможность пообщаться с людьми из разных сфер. Часто тебя зовут на тусовки, ты туда идешь, и у тебя есть возможность пообщаться с кем-то, кто занимается какими-то определенными процессами", – сказала Павленко.

Интервью с Екатериной Павленко: смотрите видео онлайн

Солистка Go_A и раньше рассказывала о гонорарах группы, а также о своих расходах. По словам Екатерины, она не живет на широкую ногу из-за постоянных выступлений и концертов. Однако звезда может позволить себе духи Chanel или другие дорогие покупки.

Екатерина Павленко добавляла, что группа Go_A даже во время карантина активно гастролировал по Европе. Везде их принимали тепло. К тому же публика подпевала артистам несмотря на то, что все композиции группы – на украинском языке.