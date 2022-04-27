В 1994 году, когда Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, Игорь Кондратюк был еще физиком, занимался наукой. Вместе с коллегами в тот день он даже выпил немного вина, поскольку радовался тому событию.

Читайте также Игорь Кондратюк объяснил, почему поддерживает Залужного: "Больше топлю за За, чем за Зе"

Игорь Кондратюк о подписании Будапештского меморандума

Тогда Игорь радовался, потому что еще одна страна в мире отказалась от ядерного оружия. Но теперь, когда Россия напала на Украину и угрожает миру ядерной войной, понимает, что нечему было радоваться.

Это было наивно и тупо. Это была политическая тупость молодого украинского государства. Я не уважал военную профессию вообще, не понимал, с кем в современном мире можно воевать. После Второй мировой войны, когда наконец-то наступили мир и согласие между странами, подписано Хельсинское соглашение о незыблемости границ,

– рассказал Кондратюк.

В 2014 году Игорь понял, что государству нужно делать новую армию: "Слава Богу, сейчас она у нас есть. И наша армия – это самая действенная армия мира, кто бы что ни говорил. Вопрос только в оружии. Нам нужно оружие. Возможно, нужна будет еще одна мобилизация, но сейчас я настроен оптимистично".

Интервью Игоря Кондратюка: смотрите видео онлайн