Це було ганебно, – Ксенія Мішина розповіла, як її розкритикував Меладзе

Українська зірка Ксенія Мішина мала непростий час становлення як акторки. Одного разу вона взяла участь у талант-шоу, де її вщент розкритикував суддя Костянтин Меладзе.

Відома українська акторка та "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує розповідати про своє життя. Днями вона опублікувала допис, у якому поділилась, як почалась її кар'єра акторки.

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Як Ксенію Мішину розкритикував Меладзе

Дівчина вирішила продовжувати навчання в економічному університеті, але водночас подала документи на навчання у Карпенка-Карого. До того ж у 2010 році вона спробувала себе у талант-шоу "Україна сльозам не вірить".

"Якщо ви запитаєте, в чому був сенс шоу, я не скажу, але там потрібно було вміти робити все (співати, танцювати, грати)… а я не вміла нічого… Всього було декілька турів кастингу, де Костя Меладзе й Наталія Андрейченко вирішували твою долю. На цих кастингах були приголомшливі актори, співаки, танцівники й… я", – розповіла Ксенія Мішина.

Акторка мала підготувати виступ, що складався з пісні, танцю і сценки. Попри всю невпевненість знаменитість вирішила, що покаже все, на що здатна.

Меладзе сказав почати з пісні. Я проспівала буквально кілька фраз і мене відразу зупинили... Так, це було ганебно і мені про це сказали, причому доволі перебільшено (тепер розумію чому, зйомки кастингу). Всередині я стиснулась і почувалась справжньою нікчемою. Поглянувши на мій танець – реакція була такою самою. А ось сценка їм зайшла. Хоча я вже була у розтоптаному стані,

– зізналась вона.

Ксенія Мішина додала, що нічого не очікувала від оголошень результатів. Але все обернулося несподівано для неї.

"Потім я вийшла на край сцени для оголошення результату, де мене теж довго поливали, але у підсумку сказали, що я красива і я стаю учасницею шоу! Я стояла шокована... Що? Красива? Я справді не знала, що настільки. Пішовши за лаштунки після всієї ганьби я дико розплакалась. На той момент я зрозуміла, якою силою може володіти краса, але у той самий момент вирішила, що назустріч мрії буду йти через професіоналізм і постійну роботу над собою!" – підсумувала зірка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

, що раніше Ксенія Мішина розповідала, що лікувалась у психлікарні . Через постійні перенавантаження їй діагностували невроз. Та дівчина певний час займалась з психотерапевтом, а тому змогла позбутися тривожних станів і панічних атак.

Текст публікації Ксенії Мішиної

Я дізнаюся про кастинг на талант-шоу "Україна сльозам не вірить" та йду туди. Зізнаюся, на той час у мені почали прокидатися всі ресурси для досягнення мети. Я йшла всупереч своїм страхам, пігулкам і тонометру (який ще досі лежав у мене в сумочці). Смак того рішення: "Я використовуватиму всі можливості, які будуть" – я пам'ятаю досі!

Якщо ви запитаєте, в чому був сенс шоу, я не скажу, але там потрібно було вміти робити все (співати, танцювати, грати)… а я не вміла нічого… Всього було декілька турів кастингу, де Костя Меладзе й Наталія Андрейченко вирішували твою долю. На цих кастингах були приголомшливі актори, співаки, танцівники й… я. І я щиро не розуміла, що я там роблю, але до кінця боролась зі своєю дикою невпевненістю і робила все, як могла. Чесно кажучи, я вже не згадаю подробиць проходження перших турів, але останній я вам опишу. Саме він залишив неймовірний слід у моїй голові.

На той момент я поїхала в Севастополь, складати сесію (я не кинула економічний, а їздила складала сесії й у підсумку диплом я отримала). Ми з подругами стояли на перерві й раптом пролунав дзвінок, мені сказали, що я пройшла в останній тур кастингу. Через пару днів я мала бути в Києві. Підготувати сценку, заспівати пісню і станцювати танець. І ось цей час настав.

На мене наклеїли номер і я увійшла у приміщення на території кіностудії Довженко. Було дуже страшно. Співати я не вміла, танцювати теж, про гру навіть нічого сказати... Але я підготувала пісню Лободи "Чорний ангел", у Севастополі з'їздила до танцюючої подружки, яка поставила мені кілька рухів, і вивчила слова до незрозумілої сценки.

Меладзе сказав почати з пісні. Я проспівала буквально кілька фраз і мене відразу зупинили... Так, це було ганебно і мені про це сказали, причому доволі перебільшено (тепер розумію чому, зйомки кастингу). Всередині я стиснулась і почувалась справжньою нікчемою. Поглянувши на мій танець - реакція була такою самою. А ось сценка їм зайшла. Хоча я вже була у розтоптаному стані.

Потім я вийшла на край сцени для оголошення результату, де мене теж довго поливали, але у підсумку сказали, що я красива і я стаю учасницею шоу! Я стояла шокована... Що? Красива? Я справді не знала, що настільки. Пішовши за лаштунки після всієї ганьби я дико розплакалась. На той момент я зрозуміла, якою силою може володіти краса, але у той самий момент вирішила, що назустріч мрії буду йти через професіоналізм і постійну роботу над собою! Я хотіла бути талановитою, шалено талановитою, щоб залишити слід і користь у цьому житті для інших.