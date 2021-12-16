Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина продолжает рассказывать о своей жизни. На днях она опубликовала сообщение, в котором поделилась, как началась ее карьера актрисы.

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Как Ксению Мишину раскритиковал Меладзе

Девушка решила продолжать обучение в экономическом университете, но одновременно подала документы на обучение в Карпенко-Карого. К тому же в 2010 году она попробовала себя в талант-шоу "Украина слезам не верит".

"Если вы спросите, в чем был смысл шоу, я не скажу, но там нужно было уметь делать все (петь, танцевать, играть)... а я не умела ничего... Всего было несколько туров кастинга, где Костя Меладзе и Наталья Андрейченко решали твою судьбу. На этих кастингах были потрясающие актеры, певцы, танцоры и... я", – рассказала Ксения Мишина.

Актриса должна была подготовить выступление, состоявшее из песни, танца и сценки. Несмотря на всю неуверенность знаменитость решила, что покажет все, на что способна.

Меладзе сказал начать с песни. Я пропела буквально несколько фраз и меня сразу остановили... Да, это было позорно и мне об этом сказали, причем довольно преувеличенно (теперь понимаю почему, съемки кастинга). Внутри я сжалась и чувствовала себя настоящим ничтожеством. Взглянув на мой танец – реакция была такой же. А вот сценка им зашла. Хотя я уже была в растоптанном состоянии,

– призналась она.

Ксения Мишина добавила, что ничего не ожидала от объявлений результатов. Но все обернулось неожиданно для нее.

"Потом я вышла на край сцены для объявления результата, где меня тоже долго поливали, но в итоге сказали, что я красивая и я становлюсь участницей шоу! Я стояла шокированная... Что? Красивая? Я действительно не знала, что настолько. Уйдя за кулисы после всего позора я дико расплакалась. На тот момент я поняла, какой силой может обладать красота, но в тот же момент решила, что буду идти навстречу мечте за профессионализм и постоянную работу над собой!" – подытожила звезда.

Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Отметим, что ранее Ксения Мишина рассказывала, что лечилась в психбольнице. Из-за постоянных перегрузок ей диагностировали невроз. Но девушка некоторое время занималась с психотерапевтом, а потому смогла избавиться от тревожных состояний и панических атак.

Текст публикации Ксении Мишиной

Я узнаю о кастинге на талант-шоу "Украина слезам не верит" и иду туда. Признаюсь, к тому времени во мне начали просыпаться все ресурсы для достижения цели. Я шла вопреки своим страхам, таблеткам и тонометру (который еще до сих пор лежал у меня в сумочке). Вкус того решения: "Я буду использовать все возможности, которые приходят" – я помню до сих пор!

Если вы спросите, в чем был смысл шоу, я не скажу, но там нужно было уметь делать все (петь, танцевать, играть)... а я не умела ничего... Всего было несколько туров кастинга, где Костя Меладзе и Наталья Андрейченко решали твою судьбу. На этих кастингах были потрясающие актеры, певцы, танцоры и... я. И я искренне не понимала, что я там делаю, но до конца боролась со своей дикой неуверенностью и делала все, как могла. Честно говоря, я уже не вспомню подробностей прохождения первых туров, но последний я вам опишу. Именно он оставил невероятный след в моей голове.

На тот момент я уехала в Севастополь, сдавать сессию (я не бросила экономический, а ездила сдавала сессии и в итоге диплом я получила). Мы с подругами стояли на перемене и вдруг раздался звонок, мне сказали, что я прошла в последний тур кастинга. Через пару дней я должна была быть в Киеве. Подготовить сценку, спеть песню и станцевать танец. И вот это время пришло.

На меня наклеили номер и я вошла в помещение на территории киностудии Довженко. Было очень страшно. Петь я не умела, танцевать тоже, про игру даже нечего сказать... Но я подготовила песню Лободы "Черный ангел", в Севастополе съездила к танцующей подружке, которая поставила мне несколько движений, и выучила слова к непонятной сценке.

Меладзе сказал начать с песни. Я пропела буквально несколько фраз и меня сразу остановили... Да, это было позорно и мне об этом сказали, причем довольно преувеличенно (теперь понимаю почему, съемки кастинга). Внутри я сжалась и чувствовала себя настоящим ничтожеством. Взглянув на мой танец – реакция была такой же. А вот сценка им зашла. Хотя я уже была в растоптанном состоянии.

Потом я вышла на край сцены для объявления результата, где меня тоже долго поливали, но в итоге сказали, что я красивая и я становлюсь участницей шоу! Я стояла шокированная... Что? Красивая? Я действительно не знала, что настолько. Уйдя за кулисы после всего позора я дико расплакалась. На тот момент я поняла, какой силой может обладать красота, но в тот же момент решила, что буду идти навстречу мечте за профессионализм и постоянную работу над собой! Я хотела быть талантливой, безумно талантливой, чтобы оставить след и пользу в этой жизни для других.