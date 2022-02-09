Це було дуже дивно, – Софія Стужук нарешті зізналась, як познайомилась з бойфрендом

Відома блогерка Софія Стужук довго приховувала подробиці стосунків з новим бойфрендом. Зірка інстаграму зізналась, що знайомство з ним було доволі курйозним.

Українська блогерка та багатодітна мама Софія Стужук кілька місяців зустрічається з новим бойфрендом. У новому інтерв'ю зірка вперше розповіла про курйозне знайомство з ним.

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Як Стужук познайомилась з бойфрендом

Інстаграм-зірка зізналась, що зустріла коханого в одному з нічних клубів Києва. Вони разом поїхали до готелю й переночували там. Зранку Стужук не могла повірити, що на таке наважилась.

Це було дуже дивно. Коли я зранку прокинулася і зрозуміла, що відбулося, подумала: "Боже, який жах, як таке могло бути зі мною". Після цього я хотіла зникнути. Я була нажахана від себе,

– зізналась Софія.



Софія Стужук з бойфрендом / Фото з інстаграму блогерки

Лиш на ранок Стужук дізналась, як звуть іноземця з Риги, з яким вона опинилась в одному ліжку. Спершу вона не очікувала на серйозні стосунки: "Я однаково була обережна, бо незрозуміло, що від мене хочуть. Але коли я придивилася і зрозуміла, наскільки стало кайфово і близько".

Та зараз стосунки блогерки з новим бойфрендом розвиваються добре. Дівчина зізналась, що вперше має такі почуття після смерті чоловіка.

Я бачу, як він на мене дивиться, як ставиться. Є ця тілесність, контакт, турбота, діалог – те, що не подобається, спокійно обговорюється та приймається. Немає жодних образ, маніпуляцій… Все настільки по-іншому, що я інколи думаю, як таке може бути, таке знайомство і висновок,

– поділилась Софія Стужук.