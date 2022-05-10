Це буде сигнал, що війна закінчиться, – представники Латвії про наступне Євробачення в Україні

Представники Латвії на Євробаченні гурт Citi Zēni переконані, що цього року на Євробаченні повинен перемогти український гурт Kalush Orchestra. Музиканти впевнені, що ця перемога буде надзвичайно важливим сигналом для нашої країни.

Латвійські музиканти наголосили, що перемога в конкурсі найбільш необхідна саме нашій країні. Про це Citi Zēni розповіли в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Читайте повне інтерв'ю Не можемо змиритися з війною, – представники Латвії про Євробачення, Kalush Orchestra та Україну

Україну представляють достойно

Citi Zēni зазначили, що Україну представляє достойна та чудова пісня на цьогорічному Євробаченні. Тим більше, як додали латвійці, Євробачення – це конкурс, який був створений заради миру, якого зараз у Європі немає.

Тому латвійський гурт переконаний, що наступний конкурс повинен відбутися в Україні. Citi Zēni переконані, що перемога на цьогорічному конкурсі якраз найбільше потрібна нашій державі.

І ми нічого поганого не бачимо у тому, що ми не переможемо на Євробаченні. Тобто, що ми отримаємо від перемоги – кришталевий мікрофон? Краще наступне Євробачення провести в Україні, щоб було певне розуміння, що війна повинна закінчитися. І Європа повинна показати свою єдність та те, що ми відстоюємо мир разом,

– наголосили музиканти.

Крім того, Citi Zēni підкреслили, що європейські країни можуть мати багато відмінностей, але те, що точно є спільним – небажання миритися з війною.

Латвійські представники підтримують Україну

Латвійський гурт Citi Zēni, який цього року представить Латвію на Євробаченні у Турині, одним із перших зробив заяву щодо відсторонення Росії з конкурсу.

Також музиканти виступили на антивоєнному концерті у Ризі, який провели біля російського посольства.

Творчістю представників України Kalush Orchestra латвійські музиканти захоплювалися ще до конкурсу.

Citi Zēni виступлять під номером 2 у першому півфіналі Євробачення 10 травня.

Цікаво – Citi Zēni виконали свою конкурсну пісню ексклюзивно для 24 каналу: дивіться відео