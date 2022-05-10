Латвійські музиканти наголосили, що перемога в конкурсі найбільш необхідна саме нашій країні. Про це Citi Zēni розповіли в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Читайте повне інтерв'ю Не можемо змиритися з війною, – представники Латвії про Євробачення, Kalush Orchestra та Україну

Україну представляють достойно

Citi Zēni зазначили, що Україну представляє достойна та чудова пісня на цьогорічному Євробаченні. Тим більше, як додали латвійці, Євробачення – це конкурс, який був створений заради миру, якого зараз у Європі немає.

Тому латвійський гурт переконаний, що наступний конкурс повинен відбутися в Україні. Citi Zēni переконані, що перемога на цьогорічному конкурсі якраз найбільше потрібна нашій державі.

І ми нічого поганого не бачимо у тому, що ми не переможемо на Євробаченні. Тобто, що ми отримаємо від перемоги – кришталевий мікрофон? Краще наступне Євробачення провести в Україні, щоб було певне розуміння, що війна повинна закінчитися. І Європа повинна показати свою єдність та те, що ми відстоюємо мир разом,

– наголосили музиканти.

Крім того, Citi Zēni підкреслили, що європейські країни можуть мати багато відмінностей, але те, що точно є спільним – небажання миритися з війною.

Латвійські представники підтримують Україну

Латвійський гурт Citi Zēni, який цього року представить Латвію на Євробаченні у Турині, одним із перших зробив заяву щодо відсторонення Росії з конкурсу.

Також музиканти виступили на антивоєнному концерті у Ризі, який провели біля російського посольства.

Творчістю представників України Kalush Orchestra латвійські музиканти захоплювалися ще до конкурсу.

Citi Zēni виступлять під номером 2 у першому півфіналі Євробачення 10 травня.

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