Це буде казково, – Сергій Бабкін розповів, у якій країні святкуватиме День закоханих

Український співак Сергій Бабкін 13 лютого виступатиме з концертом у Лондоні. Разом із ним туди полетить кохана Сніжана. Подружжя залишиться у Великій Британії ще на 2 дні.

14 лютого є по-справжньому особливим днем для закоханих пар. Це найромантичніше свято, яке хочеться провести в казковій атмосфері. Цього року Сергій Бабкін постарається організувати її для дружини.

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Сергій Бабкін про День Валентина

13 лютого гурт 5'nizza виступатиме з концертом у Лондоні. Разом із колективом туди полетить Сніжана Бабкіна, яка займається всіма організаційними питаннями. Сергій Бабкін поділився, що після концерту вони ще на 2 дні залишаться у Великій Британії, де й відсвяткують День святого Валентина.

14 і 15 лютого ще будемо там. День закоханих святкуватимемо в Лондоні. Думаю, це буде просто казково. Такого свята у нас ще не було,

– поділився артист.



Сергій і Сніжана Бабкіни / Фото з інстаграму артиста

Зазначимо, до Дня святого Валентина відбудеться й чуттєвий концерт у Києві. Другу частину альбому Rosa Ventorum презентує Христина Соловій. Коли й ден можна буде наживо почути улюблені та нові пісні виконавиці – дізнавайтеся за посиланням.