Йдеться про Олександру Гілку, Лідію Рому і Константинову Владиславу. Відповідна інформація з'явилась у телеграм-каналі PlayCity, передає 24 Канал.

У PlayCity повідомили, що у своїх дописах блогерки показували "виграші", коментували гру від першої особи та закликали аудиторію "спробувати удачу". Команда виявила порушення, коли моніторила інстаграм.

Реклама мала фейкові ознаки "виграшів" та вводила користувачів в оману, а її зміст створював позитивний образ азартних ігор. Такі матеріали особливо небезпечні тим, що охоплюють неповнолітню аудиторію також, а це пряме порушення законодавства України,

– наголосили в PlayCity.

Для довідки! Олександра Гілка (61,9 тисячі підписників) брала участь у шоу "Кохання на виживання" і "Моя суперродина", а Лідія Рома (110 тисяч підписників) відома за шоу "Супермама". Сторінка Константинової Владислави в інстаграмі налічує 29,6 тисячі підписників.

Кого ще з блогерів оштрафували за рекламу казино?