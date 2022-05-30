Трінчер пояснила, чому випускає пісні під час війни: "Так багато болю, що ти не можеш мовчати"

Під час війни українські співаки розділилися на дві когорти – комусь не до пісень і творчості, а хтось навпаки не може мовчати. 20-річна Анна Трінчер належить до числа останніх, бо її спосіб кричати – це музика.

У розмові з нами Анна Трінчер зізналася, що шукати натхнення, коли твою країну бомблять, – дуже непросто й легко водночас. Через постійну тривогу, нерозуміння майбутнього, хвилювання за рідних їй важко налаштуватися на музику, але болю так багато, що мовчати просто неможливо.

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Про творчість під час війни

Так багато болю, що ти не можеш мовчати, тобі хочеться кричати. А мій спосіб кричати – це музика. Тому через біль, через тривогу починаєш творити. І весь цей біль навпаки сублімуєш у щось хороше. Так легше стає,

– поділилася співачка.

Анна Трінчер зізналася, що після того, як перейшла на українську у повсякденному житті та соцмережах, хоче випускати ще більше пісень рідною мовою. Вона вважає, що зараз як ніколи важливо "писати про бойовий дух, про стосунки в позитивному ключі, на позитивній мелодії, на мажорі".

Про зйомки mood-відео на пісню "Не залишай"

У квітні Анна Трінчер випустила нову ліричну пісню "Не залишай", на яку її надихнув батько нареченого Олександра Волошина. Він військовий і зараз захищає країну у складі ЗСУ, тож співачка на власні очі бачила, як мама коханого плаче, страждає і чекає бодай однієї смс-ки від чоловіка.

Артистка навіть випустила mood-відео на трек. Зйомки проходили у Львівській області, й Анні Трінчер довелося брати на себе відповідальність за усю техніку, яка коштує близько 20 тисяч доларів.

Знімати було дуже важко… Було страшно, особливо коли на капоті прикріплена присосками камера. По-перше, ти переживаєш за те, що ти так собі водиш, а по-друге, – за те, щоб не впала камера. Тому було трохи лячно,

– зізналася нам співачка.

Не обійшовся знімальний день і без курйозу: "Приїхала поліція, голова селища, поблизу якого ми знімали. Там почалися такі розбірки… Вони подумали, що ми якісь диверсанти, щось знімаємо, бомби, міни закладаємо. Мені здається, все селище було на вухах".

Інтерв'ю Анни Трінчер про творчість під час війни та перехід на українську: дивіться відео онлайн