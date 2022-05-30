Тринчер объяснила, почему выпускает песни во время войны: "Так много боли, что ты не можешь молчать"

Во время войны украинские певцы разделились на две когорты – кому-то не до песен и творчества, а кто-то не может молчать. 20-летняя Анна Тринчер принадлежит к числу последних, потому что ее способ кричать – это музыка.

В разговоре с нами Анна Тринчер призналась, что искать вдохновения, когда твою страну бомбят, очень непросто и легко одновременно. Из-за постоянной тревоги, непонимания будущего, волнения за родных ей трудно настроиться на музыку, но боли так много, что молчать просто невозможно.

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О творчестве во время войны

Так много боли, что ты не можешь молчать, тебе хочется кричать. А мой способ кричать – это музыка. Поэтому через боль, через тревогу начинаешь творить. И всю эту боль наоборот сублимируешь во что-то хорошее. Так становится легче,

– поделилась певица.

Анна Тринчер призналась, что после того, как перешла на украинский в повседневной жизни и соцсетях, хочет выпускать еще больше песен на родном языке. Она считает, что сейчас как никогда важно "писать о боевом духе, об отношениях в положительном ключе, на положительной мелодии, на мажоре".

О съемках mood-видео на песню "Не заливай"

В апреле Анна Тринчер выпустила новую лирическую песню "Не залишай", на которую ее вдохновил отец жениха Александра Волошина. Он военный и сейчас защищает страну в составе ВСУ, поэтому певица своими глазами видела, как мама любимого плачет, страдает и ждет хотя бы одной смс-ки от мужа.

Артистка даже выпустила видео на трек. Съемки проходили во Львовской области, и Анне Тринчер пришлось брать на себя ответственность за всю технику, которая стоит около 20 тысяч долларов.

Снимать было очень тяжело… Было страшно, особенно, когда на капоте прикреплена присосками камера. Во-первых, ты переживаешь за то, что ты так себе водишь, а во-вторых, за то, чтобы не упала камера. Поэтому было немного страшно,

– призналась нам певица.

Не обошелся съемочный день и без курьеза: "Приехала полиция, глава поселка, возле которого мы снимали. Там начались такие разборки… Они подумали, что мы какие-то диверсанты, что-то снимаем, бомбы, мины закладываем. Мне кажется, весь поселок был на ушах".

Интервью Анны Тринчер о творчестве во время войны и переходе на украинский: смотрите видео онлайн