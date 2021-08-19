История любви Дорофеевой и Дантеса началась 10 лет назад. Они являются одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе. Пара никогда не рассказывает о ссорах и не выносит на публику семейные конфликты.

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Находясь в отпуске, Владимир решил пообщаться с подписчиками в инстаграме. В сториз он оставил "окошечко", где каждый мог спросить то, что его интересует.

Дантес о семейной жизни с Дорофеевой

Один из "фолловеров" спросил, ссорились ли когда-то Надя и Владимир так, что хотели расстаться. Дантес с юмором ответил: "Да, мы трижды расставались. Сейчас снова хотели побыть далеко друг от друга, но случайно выбрали одинаковый отель, виллу. Судьба пытается исцелить наши отношения".

Еще одному подписчику интересно, как бы действовал Дантес, если бы Надя отказалась выходить за него замуж. В ответ мужчина опубликовал фото кулака с подписью: "Вот мой план на любые невероятные повороты судьбы".



Дантес ответил на вопросы фанатов / Скриншот инстаграм-сториз Владимира Дантеса

Владимир решил также ответить на вопрос о том, что ему больше всего нравится в Наде. Он опубликовал фото возлюбленной, где она показывает неприличный жест и с улыбкой подписал его: "Ее безграничная любовь ко мне".

В отношениях Дорофеевой и Дантеса царит легкость. Они принимают сарказм и самоиронию. Мужчина отметил, что ревность – это абъюз, а они пропагандируют здоровые отношения.



Дантес ответил на вопросы фанатов / Скриншот инстаграм-сториз Владимира Дантеса

Историю любви звездной четы, которая до сих пор остается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, – читайте здесь.