"Співаю цілий день": атмосферна пісня "Золотава осінь" заполонила тікток
У мережі набула популярності пісня "Золотава осінь", авторкою якої є виконавиця Наталія Май. Трек виконаннях різних артистів захопив тікток.
Блогер Tura Hvost близько тижня тому зняв у своєму тіктоці відео на пісню "Золотава осінь". У ролику він їде містом та підспівує.
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За блогером відео на цю пісню почали знімати й інші користувачі мережі – їх вже понад 9 тисяч.
Зазвичай під атмосферний трек показують, як їдуть в авто на тлі мальовничих осінніх краєвидів.
Відео, де аграрник показує свою роботу в полі під трек, зібрав вже понад мільйон переглядів.
Ролик під композицію "Золотава осінь" зняла навіть Національна поліція України, до тренду долучаються і військові.
Користувачі з захопленням відгукуються про пісню:
- "Завдяки тіктоку оновила весь плейлист";
- "Ця пісня чудова";
- "Ходжу і цілий день співаю";
- "Це божественно".
Що відомо про пісню
Авторкою пісні (тексту та музики) "Золотава осінь" є українська співачка Наталія Май. Композиція увійшла до альбому "А роси падають..." 2004 року, платівку перевипустили через 3 роки.
Пісню "Золотава осінь" переспівували інші українські музиканти. Це гурт "Зоряна ніч", Петро Довгошия, Ілля Найда. Та в мережі завірусилась версія у виконанні Богдана Сташківа.
Цікаво, що й молоді українські виконавці переспівують старі хіти. "Золотаву осінь" заспівав по-новому Назар Абрамик. Його версія треку вийшла 20 жовтня.
Назар Абрамик – "Золотава осінь": дивіться відео онлайн