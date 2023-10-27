Він також заполонив ютуб і займає 3-тю позицію на вкладці "В тренді". Які саме ролик знімають під композицію та чому вона так полюбилася користувачам мережі – розповідаємо далі.

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Трек "За хмарами" заполонив тікток

Цю композицію вже неодноразово переспівали, під неї знімають атмосферні ролики, зазначаючи, що Наталя Бучинська знову заполонила серця новим треком про кохання.

"Ще не відійшли від "Жоржин", як опинилися "За хмарами", – пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, "Жоржини" – теж пісня Наталії Бучинської, яку вона випустила в лютому 2023 року, а влітку трек завірусився в тіктоці.

Наталія Бучинська – "За хмарами": слухайте пісню онлайн

Здебільшого, користувачі тіктока знімають ролики, в яких звучить приспів:

За хмарами, за хмарами

Над річкою глибокою

Птахи кружляють парами,

А я не знаю спокою…

За хмарами, за хмарами

Голуби голубляться,

Як станемо ми парою,

То стерпиться і злюбиться!