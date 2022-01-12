Треба все довести до пуття, – Лілія Ребрик та Андрій Дикий придбали заміський будинок

Телеведуча Лілія Ребрик і танцівник Андрій Дикий відзначили 10 річницю весілля. Закохані розсекретили, що за час карантину їм дуже сподобалося життя за містом, тому вирішили придбати будинок.

Наприкінці 2021 року подружжя відзначило "рожеве" весілля. У пари є маленька традиція – на річницю вони дарують один одному гарне взуття. Так сталося й цього разу.

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Також домовилися зробити презенти у рожевих кольорах. Лілія поділилася, що окрім взуття завжди дарують щось, що відповідає назві весілля: "На чавунне – сковорідку та інше кухонне приладдя, на "жестяне" – футболки з написом "Жесть". А цього року ми ще й подарували один одному будинок мрії".

Лілія Ребрик і Андрій Дикий придбали будинок

Декілька років тому Лілія та Андрій побудували дачу за містом, де живуть від початку карантину. Навколо ліс, свіже повітря, тому сім'я не поспішає повертатися до гамірного Києва. Ба більше, тепер подружжя придбало заміський будинок. Ребрик наголошує, що люди ніколи не повинні зупиняться, навіть тоді, коли їм здається, що все мають, потрібно постійно підвищувати планку.

Це змушує бути в тонусі. Сподіваюся, ми переїдемо у свій будинок раніше, ніж за 5 років (сміється). Хоча роботи дуже багато: є лише коробка, в якій треба все довести до пуття,

– розповіла Ребрик.

Нагадаємо, Лілія та Андрій виховують двох доньок – Діану та Поліну. Також у них є домашній улюбленець, якого подарувала Настя Каменських. Старша донька Діана вже отримала перші ролі в кіно, знялася у декількох фільмах. Сім'я обожнює разом проводити час, між батьками та дітьми дружні стосунки.