"Треба дістати третій осколок": друга Дзідзьо важко поранили на Яворівському полігоні

У неділю, 13 березня, Росія випустила 30 крилатих ракет по Яворівському полігону на Львівщині. Через атаку окупантів загинуло 35 людей, 134 – поранено. Серед них друг співака Дзідзьо – Роман Кулик, який через війну пішов добровольцем.

Ракетний удар по Яворівському полігону, що за 20 кілометрів від кордону з Польщею, шокував Україну, провідні світові ЗМІ та весь цивілізований світ. На підступне бомбардування відреагував і Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома. Він зізнався, що трагедія на Львівщині торкнулася і його.

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Дзідзьо про друга, пораненого на Яворівському полігоні

Друг артиста Роман Кулик пішов на війну добровольцем. Вони працювали разом 15 років, чоловік відповідав за звук, світло, сцену на концертах Дзідзьо. Однак 13 березня отримав три осколкові поранення на Яворівському полігоні. Зараз лікарі борються за його життя.

Лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два осколки з легені та печінки, сьогодні третій осколок треба дістати… Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, ти одужаєш,

– написав Дзідзьо.

Він додав, що за Романа моляться дружина Наталія та двоє синів. З'ясувалось, його добрим товаришем є не лише Дзідзьо, а й шоумен Юлік. "Ромчик – сильний. Вірю, що все буде добре! Приклад для всіх нас", – написав він у коментарях.

Друг Дзідзьо Роман Кулик / Фото з інстаграму співака

свої співчуття щодо трагедії на Яворівському полігоні висловив не тільки Дзідзьо, а й. Ракетний удар викликав у неї "біль і бажання самій взяти зброю"

Повний текст публікації Дзідзьо:

Вчора в результаті ракетного удару Росії по Яворівському полігоні тяжкі поранення отримав мій друг, з яким я працюю вже більш як 15 років, Роман Кулик. Роман пішов служити, як тільки почалася війна. Він завжди для мене був і є тим, хто любить працювати, вміє і знає, як все правильно зробити, організувати.

Вчора лікарі не відходили від Романа в реанімації, дістали два осколки з легені та печінки, сьогодні третій осколок треба дістати. Ромчик, я знаю ти сильний духом, непереможний, з молитвою дружини Наталі, двох синів і всіх нас, – ти одужаєш. Ромо, любимо тебе, чекаємо, завжди з тобою.