Руслана опублікувала фото з полігону, де стоїть поміж військових. За її словами, вона багато разів була на Яворівському полігоні зі зйомками, а також на військових навчаннях.

До слова Яворів – дуже відомий об'єкт, удари по ньому – від люті росіян, – Подоляк

Обстріл Яворівського полігону. Трагічно загинули 35, поранені 134 людини від нічного обстрілу Яворівського військового полігону (Міжнародного центру миротворчості та безпеки). Співчуття родинам загиблих. Готові допомогти чим зможемо. Герої не вмирають! Біль і бажання взяти самій зброю…

– написала Руслана.



Руслана на Яворівському полігоні / Фото з інстаграму співачки

Згадуючи трагедію, вона звернулась до своїх шанувальників з проханням фінансово підтримати закупівлю броні із США для українських військовослужбовців.

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