Травесті-діва Монро оприлюднила студентські фото: як вона виглядала, коли була чоловіком

Кар'єру в шоу-бізі Діва Монро почала понад 20 років тому, але мало хто знає, що до цього вона була Олександром Федяєвим. Як артистка виглядала в студентські роки, дивіться фото далі.

Першу українську травесті-діву Монро справедливо називають однією з найепатажніших представниць шоу-бізнесу. Свій яскравий шлях на сцені вона почала у вересні 1999 року, коли була студенткою хімічного факультету. Після першого виступу в нічному клубі зірка нібито "знайшла себе".

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Одногрупники знали її як Олександра Федяєва, а після пар сумлінна студентка перевтілювалась у кокетливу шоувумен Монро. Її виступи тривали до 4 години ранку, тому в університет вона частенько приходила з залишками косметики. Як зізнається зірка, "всі все розуміли, всі все знали", але ніколи не булили – ані однолітки, ані викладачі.

Травесті-діва наголосила, що навіть до зміни іміджу скидалася на дівчину. З білими кучерями, миловидними рисами обличчя та манірними рухами вона була "крихіткою на мільйон". Навіть чоловіки не могли пройти повз.

Зі мною чоловіки знайомилися, машини зупинялися,

– пригадує Монро.

Студентські фото травесті-діви Монро

Травесті-діва Монро в 11 класі / Скриншот з відео

Травесті-діва Монро на першому курсі університету / Скриншот з відео

Травесті-діва Монро після першого виступу / Скриншот з відео