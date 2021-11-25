Первую украинскую травести-диву Монро справедливо называют одной из самых эпатажных представительниц шоу-бизнеса. Свой яркий путь на сцене она начала в сентябре 1999 года, когда была студенткой химического факультета. После первого выступления в ночном клубе звезда якобы "нашла себя".

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Одногруппники знали ее как Александра Федяева, а после пар добросовестная студентка перевоплощалась в кокетливую шоувумен Монро. Ее выступления продолжались до 4 часов утра, поэтому в университет она частенько приходила с остатками косметики. Как признается звезда," все все понимали, все все знали", но никогда не осуждали – ни сверстники, ни преподаватели.

Травести-дива подчеркнула, что даже до смены имиджа смахивала на девушку. С белыми кудрями, миловидными чертами лица и манерными движениями она была "малышкой на миллион". Даже мужчины не могли пройти мимо.

Со мной мужчины знакомились, машины останавливались,

– вспоминает Монро.

Студенческие фото травести-дивы Монро

Травести-дива Монро в 11 классе / Скриншот с видео

Травести-дива Монро на первом курсе университета / Скриншот с видео

Травести-дива Монро после первого выступления / Скриншот с видео