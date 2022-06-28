"Відчай дістався і мене": як Катя Осадча "розклеїлась" після трагедії в Кременчуку

Українська телеведуча Катя Осадча емоційно відреагувала на трагедію в Кременчуку. Вона розповіла, що після багатьох днів війни вперше втрапила у стан відчаю.

Ракетний обстріл ТРЦ в Кременчуку шокувала кожного небайдужого. Телеведуча Катя Осадча також емоційно відреагувала на трагедію.

Зверніть увагу "Нічого святого": українські зірки шоковані обстрілом ТРЦ в Кременчуку

Катя Осадча відреагувала на удар по Кременчуку

Пожежу в торговому центрі в Кременчуку Катя Осадча порівняла з пожежею в Кемерово, де в ТРЦ "Зимова вишня" загинуло близько 60 людей, а ще 67 зникли безвісти. Тоді українці співчували росіянам.

Ми співчували російським батькам, коли їхні діти згоріли живцем в торговельному центрі в Кемерово, а тепер ці самі батьки, нас палять живцем, тільки уявіть масштаб цинізму нації. Це геноцид, це знищення населення. Світ, зупиніть це. Нам потрібно закрите небо!

– підкреслила телеведуча.

, глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін станом на ранок 28 червня повідомив про 18 загиблих та 36 зниклих безвісти. Рятувальники продовжують працювати.

Пожежа в ТРЦ у Кременчуку: відео

Чому "розклеїлась" Катя Осадча

Телеведуча зізналась, що всі дні війни тримала себе в руках та займалась допомогою постраждалим. Але через трагедію в Кременчуку вона вперше втрапила у стан відчаю.

124 дні я не мала жодного шансу розклеїтися. Пошук людей, збори коштів на потреби всіх, кому терміново, паралельно я мама трьох дітей, а це мільйон побутових щоденних питань. Я всіх навколо підтримувала і навпаки не давала всім навколо розклеїтися і впасти у відчай. І тут цей відчай дістався і мене,

– зізналась Катя Осадча.

"Ні, я не жаліюсь, багатьом набагато складніше, тому треба просто почекати і вибратися з ями, але навіть найбільшу стабільність можна розгойдати, змусити сумніватися. Я обіцяла собі, що буду тим, хто буде всім опорою і не буде розкисати. Але цей терор не залишає шансу… все це і робить терорист, щоб нас поламати, поламати нашу віру в перемогу, занурити нас у відчай", – додала вона.

Катя Осадча зауважила, що є й гарні новини – Україна отримає "Байрактари" безкоштовно, а Сергій Притула зібрані кошти зможе витратити на інші потреби. "Завтра буде новий день і знову все буде віра у перемогу. Завтра знову в бій, адже багатьом навколо потрібна допомога. Ми продовжуємо битися по всій лінії фронту і вдало збивати і відбивати наступи. Зло завжди програє. Разом вистоїмо. Ми всі одне одному зараз плече".