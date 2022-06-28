Ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге шокировал каждого неравнодушного. Телеведущая Катя Осадчая также эмоционально отреагировала на трагедию.

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Катя Осадчая отреагировала на удар по Кременчугу

Пожар в торговом центре в Кременчуге Катя Осадчая сравнила с пожаром в Кемерово, где в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли около 60 человек, а еще 67 пропали без вести. Тогда украинцы сочувствовали россиянам.

Мы сочувствовали российским родителям, когда их дети сгорели заживо в торговом центре в Кемерово, а теперь эти самые родители, нас жгут заживо, только представьте масштаб цинизма нации. Это геноцид, это уничтожение населения. Мир, остановите это. Нам нужно закрытое небо!

– подчеркнула телеведущая.

Добавим, глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин по состоянию на утро 28 июня сообщил о 18 погибших и 36 пропавших без вести. Спасатели продолжают работать.

Пожар в ТРЦ в Кременчуге: видео

Почему "расклеилась" Катя Осадчая

Телеведущая призналась, что все дни войны держала себя в руках и занималась помощью пострадавшим. Но из-за трагедии в Кременчуге она впервые попала в состояние отчаяния.

124 дня у меня не было никакого шанса расклеиться. Поиск людей, сбор средств на нужды всех, кому срочно, параллельно я мама троих детей, а это миллион бытовых ежедневных вопросов. Я всех вокруг поддерживала и наоборот не давала всем вокруг расклеиться и отчаяться. И тут это отчаяние досталось и меня,

– призналась Катя Осадчая.

"Нет, я не жалеюсь, многим гораздо сложнее, поэтому нужно просто подождать и выбраться из ямы, но даже самую большую стабильность можно раскачать, заставить сомневаться. Я обещала себе, что буду тем, кто будет всем опорой и не будет раскисать. Но этот террор не оставляет шанса… все это и делает террорист, чтобы нас поломать, поломать нашу веру в победу, погрузить нас в отчаяние", – добавила она.

Катя Осадчая отметила, что есть и хорошие новости – Украина получит "Байрактары" бесплатно, а Сергей Притула собранные средства сможет потратить на другие нужды. "Завтра будет новый день и снова все будет вера в победу. Завтра снова в бой, ведь многим вокруг нужна помощь. Мы продолжаем сражаться по всей линии фронта и удачно сбивать и отбивать наступления. Зло всегда проигрывает. Вместе выстоим. Мы все друг другу сейчас плечо".