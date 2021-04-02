Багатодітна зірка "Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг спантеличила мережу "вагітним" фото

Джерело:інстаграм Торі Спеллінг
Американська акторка Торі Спеллінг виховує 5 дітей, втім, її нове фото з інстаграму натякає на шосту вагітність зірки. Провокативне фото вона опублікувала 1 квітня, що наштовхнуло усіх на думки, що акторка жартує.
47-річна знаменитість із серіалу "Беверлі-Гіллз" постала на фотографії в кроп-топі білого кольору та довгому халаті. Нижню білизну вона вирішила не одягати, а натомість продемонструвала усім круглий живіт, який вона притримувала. Її довге волосся було красиво підкрученим, а обличчя підкреслене виразним макіяжем.
До слова Гіларі Дафф показала новонароджену донечку через тиждень після домашніх пологів
"Номер 6", – лаконічно підписала фото Торі.
Торі Спеллінг вшосте вагітна? / Фото з інстаграму Торі Спеллінг
Чимало зірок та фанатів втішились радісній новині, але коментар зірки телебачення Джеффа Льюїса спричинив ще більший ажіотаж та вподобання підписників: "Це першоквітневий жарт такий?" – запитав чоловік, але відповіді від Спеллінг так і не отримав.
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Але деякі з фанатів вірять, що акторка справді знову стане матусею і надіслали їй чимало привітань: